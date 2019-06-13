Объявлена конкурсная программа V Московского еврейского кинофестиваля

Москва, 13 июня. В 2019 году Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет с 23 по 30 июня на ведущих культурных площадках столицы: в киноцентре "Октябрь", кинотеатрах "Звезда" и "Космос" сети Москино, Центре документального кино, кинозале ГУМ, Еврейском музее и Центре толерантности, издательстве Книжники и Московском Еврейском Общинном Центре (МЕОЦ).

Торжественная церемония открытия по традиции пройдет в первом зале киноцентра "Октябрь" 23 июня. Фильмом открытия V МЕКФ станет картина "В прах" (режиссер Шон Снайдер, 2018) с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях. Фильм также поборется за главный приз фестиваля в основном конкурсе.

Картина рассказывает историю Шмуэля, хасидского кантора из северной части Нью-Йорка, который сходит с ума после скоропостижной смерти своей жены. Он пытается найти утешение в религии, однако все это тщетно. Его мучают вопросы касательно процесса разложения тела его возлюбленной, поэтому он решает обратиться к преподавателю естественных наук Альберту.

Основной конкурс

Игровые полнометражные фильмы:

- "В прах", режиссер Шон Снайдер, США, 2018 (фильм открытия);

- "Седер-Мазохизм", режиссер Нина Пэйли, США, 2018;

- "Неортодокс", режиссер Элиран Малка, Израиль, 2018;

- "Переводчик", режиссер Мартин Шулик, Словакия, 2018;

- "Красная корова", режиссер Цивия Баркай, Израиль, 2019;

- "Конец сладкого дня", режиссер Яцех Борцух, Польша, 2018;

- "Инжир", режиссер Аламорк Давидян, Израиль, Германия, Франция, Эфиопия, 2018.

Конкурсные программы

Полнометражные документальные фильмы:

- "93-я королева", режиссер Пола Эйзелт, США, 2018;

- "Город Йоэля", режиссер Джесси Суит, США, 2018;

- "Вальс Вальдхайма", режиссер Рут Беккерман, Австрия, 2018;

- "По ее стопам", режиссер Рана Абу Фрейха, Израиль, 2017;

- "Адвокат", режиссер Рэйчел Лия Джонс, Израиль, Канада, Швейцария, 2019;

- "Дина Рубина. На солнечной стороне", режиссер Станислав Митин, Россия, 2018;

- "Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи", режиссер Галина Евтушенко, Россия, 2019.

Короткометражные художественные фильмы:

- "Дивижн-авеню", режиссер Тамар Глезерман, США, 2018;

- "Травелог Тель-Авив", режиссер Сэмюэл Патти, Швеция, 2017;

- "Шмелки", режиссер Раанан Розенбаум, Израиль, 2018;

- "Звезда, вышитая вручную", режиссер Ребекка Венгроу, Франция, 2018;

- "Ома", режиссер Даниэлла Раббани, США, Канада, 2017;

- "Молитва", режиссер Алон Бортен, США, 2017;

- "Потомок", режиссеры Ширли Сассон-Эзер, Дана Кейдар-Левин, Израиль, 2019;

- "Надежда умирает последней", режиссер Бен Прайс, Великобритания, 2017;

- "Ведущий, режиссер Джонатан Шей", Великобритания, 2017;

- "Двойное свидание", режиссер Джейми Элман, Канада, 2017;

- "Все еще жива", режиссер Анита Лестер, Австралия, 2017;

- "Мистер Бернштейн", режиссер Франсин Зуккерман, Канада, 2016;

- "На его месте", режиссер Офир Фельдман, Израиль, 2018;

- "Мамины шпильки", режиссер Татьяна Федоровская, Украина, 2018.

Короткометражные документальные фильмы:

- "Наци VR", режиссер Дэвид Фрейд, Германия, 2017;

- "Ночь в саду", режиссер Маршалл Керри, США, 2017;

- "Арпад Вейс", режиссер Пьер Паоло Паганелли, Италия, 2018;

- "Эдек", режиссер Малькольм Грин, Великобритания, 2018;

- "Архив", режиссер Питер Спенс, Великобритания, 2018;

- "Искусство под прикрытием", режиссер Тамир Зэдок, Израиль, 2017;

- "Жизнь через объектив", режиссер Джеффри Левенсон, США, 2016;

- "Сын моего отца", режиссер Гилель Рейт, Израиль, 2018;

- "Всегда открыто", режиссер Шира Биллиг, Израиль, 2018;

- "Бабушка death metal", режиссер Ли Галант, США, 2018;- "Шаббат в Wendy's", режиссер Рейчел Майерс, США, 2018.

Внеконкурсная программа

Внеконкурсная программа будет представлена 18 фильмами, среди которых документальные картины "Карл Леммле" об истории жизни создателя Universal; "Джонатан Агасси спас мне жизнь" об актере, до сих пор переживающем уход из семьи своего отца; российская премьера полнометражного игрового фильма "Кожа" от режиссера, получившего премию "Оскар" в 2019 году за одноименный короткометражный фильм; ленты "Из ада в ад" Дмитрия Астрахана (1996) и "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма (1965).

Внеконкурсная программа полнометражного художественного кино:

- "Синонимы", режиссер Надав Лапид, Франция, Германия, Израиль, 2019;

- "Здесь и сейчас", режиссер Роман Шумунов, Израиль, 2018;

- "Зимняя охота", режиссер Астрид Шульт, Германия, 2017;

- "Обещание на рассвете", режиссер Эрик Барбье, Франция, Бельгия, 2018;

- "Отец Ночь", режиссер Давис Симанис, Латвия, 2018.

Внеконкурсная программа полнометражного документального кино:

- "Музей", режиссер Ран Таль, Израиль, 2017;

- "Король Биби", режиссер Дэн Шадур, Израиль, США, 2018;

- "Карл Леммле", режиссер Джеймс Л. Фридман, США, 2019;

- "Джонатан Агасси спас мне жизнь", режиссер Томер Хейманн, Израиль, Германия, 2018;

- "После Освенцима", режиссер Джон Кин, США, 2017;

- "Преследование зла: необычайный мир Бена Ференца", режиссер Барри Арвич, США, 2018;

- "Ицхак", режиссер Элисон Черник, Израиль, США, 2017;

- "Мегиддо", режиссер Ицик Лернер, Израиль, Канада, 2018.

Спецпоказы:

- "Кожа", режиссер Гай Наттив, США, 2018;

- "Сефарад", режиссер Луис Исмаэль, Португалия, 2019;

- "Война Анны", режиссер Алексей Федорченко, Россия, 2018.

Ретроспектива:

- "Обыкновенный фашизм", режиссер Михаил Ромм, СССР, 1965;

- "Из ада в ад", режиссер Дмитрий Астрахан, Россия, Беларусь, Германия, 1996.

Программа

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