Врио губернатора Зауралья посетил межрегиональный форум и выставку в Центре Илизарова

КУРГАН, 13 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков открыл сегодня в областном центре I Межрегиональный форум "Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм - 2019" (18+) и оценил перспективы Курганского медицинского кластера.

По словам главы региона, кластер является эффективным механизмом консолидации важнейших направлений и инструментов для развития медицинской инфраструктуры Курганской области. Деятельность кластера дала импульс к успешному развитию сферы здравоохранения региона, что позволило повысить качество и доступность помощи населению.

"Мы сейчас рассматриваем варианты привлечения частного капитала в клинико-диагностическую помощь. Жителям важно чтобы, во-первых, медицина была доступной, во-вторых, качественной, в-третьих, комплексной. Будем мыслить комплексно. Во время обхода выставки мы обсуждали, можно ли пригласить кого-то из коллег организовать совместное производство в Курганской области. Меня этот момент очень интересует. Это высокопроизводительные качественные рабочие места, и если мы сможем это сделать вместе, то уже ради этого стоит такие форумы проводить", - сказал глава региона на пресс-подходе.

Якорным учреждением кластера является ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" Минздрава России. По словам директора научного центра Александра Губина, основной мировой тренд сегодня – кооперация между теми, кто непосредственно использует продукты производства. "Мы находимся в высокотехнологичном здравоохранении, где огромное количество сверхсложной техники и приборов, информационные технологии, новые материалы, современные системы контроля, лучевого исследования, нейромониторинга. Без кооперации между медицинскими работниками, инженерами, программистами, организаторами здравоохранения и бизнесом не обойтись", - отметил он, добавив, что главная задача – интегрировать усилия промышленников, чиновников и врачей.

В состав кластера входят медицинские организации, технологические и инжиниринговые компании, организации малого и среднего бизнеса сферы медицинского туризма, организации ветеринарного направления и предприятия подкластера "Минеральные воды Зауралья".