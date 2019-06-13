"Студия театрального искусства" впервые принимает участие в программе "Большие гастроли"

Москва, 13 июня. В рамках федеральной программы "Большие гастроли" и международного театрального фестиваля "Европа-Россия-Азия" с 12 по 19 июня в Казани проходят гастроли московского театра "Студия театрального искусства".

На сцене Казанского драматического театра им. В.И. Качалова зрители уже посмотрели постановку "Три сестры" (16+). Спектакль по знаменитой пьесе Антона Чехова сочинила постоянная постановочная команда "Студии театрального искусства": режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов. Премьера состоялась 27 мая 2018 года, и в этом же году Мария Корытова, Дарья Муреева, Елизавета Кондакова и Екатерина Копылова стали лауреатами театральной премии газеты "Московский комсомолец" за "Лучший ансамбль" (женский состав). Среди номинаций на Национальную премию "Золотая Маска" 2019 года: "Лучший спектакль малой формы", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по свету".

Художественный руководитель и режиссер СТИ Сергей Женовач прокомментировал эти гастроли: "Большое спасибо и "Большим гастролям", и лично Александру Яковлевичу Славутскому: сегодня у нас праздник - первый раз вывезли спектакль "Три сестры" и придумали для него выездное пространство, декорации. Ребята волновались, для актерского состава, который играет в "Трех сестрах", это первые в жизни гастроли, и для ребят сегодня праздник. И праздник для зрителей, которые очень чутко воспринимали, дышали вместе с артистами, так что возник театр, то есть возникло взаимопроникновение того, что происходит на сцене и того, что происходит в зале".

По его словам, театр "Студия театрального искусства" небольшой, и коллектив может себе позволить себе только две гастрольные поездки в год. Театр, в основном, выезжает на фестиваль с одной работой, но стремится к тому, чтобы выезжать с двумя-тремя спектаклями. Тогда это становится настоящим событием, город знакомится с разными спектаклями.

"Когда я жил в Краснодаре, лично для меня и моих сверстников было событие, когда приезжали театры на месяц, когда ты видишь четыре-пять спектаклей, есть возможность увидеть любимого артиста в одной-двух ролях, когда ты любимый спектакль можешь пересмотреть два раза – это очень важно. И если бы в свое время не приехал Театр на Малой Бронной (в Краснодар – пр. ред.), я бы, может быть, в эту профессию не пошел, потому что, посмотрев спектакли Анатолия Васильевича Эфроса, я влюбился и стал заниматься именно профессией режиссера, а не артиста, как все молодые мечтают. Поэтому гастроли эти очень важны и важно, что это не ущемленные спектакли, а полноценные", - добавил Женовач.

15 и 16 июня на той же площадке Казани СТИ представит спектакль "Записные книжки" (16+) снова по Чехову, а 18 и 19 июня – будет показан "Самоубийца" (16+) Н. Эрдмана.