Губернатор Ямала и вице-президент Total обсудили сотрудничество региона и компании

ТАСС, 14 июня. Сотрудничество Ямала и Total обсудили губернатор Дмитрий Артюхов и вице-президент компании Стефан Ле Галь, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Многие проекты были реализованы на нашей территории. Самый известный из них, "Ямал СПГ", в строительстве которого вы принимали непосредственное участие, – гордость нашей страны. Еще один проект по добыче реализуется в Пур-Тазовской нефтегазоносной области. В режиме запуска сегодня новая совместная инициатива – строительство завода по сжижению "Арктик СПГ-2", - заявил Дмитрий Артюхов, открывая встречу.

Стефан Ле Галь поблагодарил правительство округа за административную поддержку, оказанную компании во время строительства "Ямал СПГ". Его вклад в этот проект был отмечен благодарностью президента Российской Федерации, которую в преддверии Дня России вручил господину Ле Галю губернатор Ямала.

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество правительства Ямала и компании Total. Также речь шла об экологических и культурных проектах, которые правительство региона при поддержке предприятия реализует в Ямальском районе, где располагается завод "Ямал СПГ".

О проектах

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператор проекта - ОАО "Ямал СПГ", совместное предприятие ОАО "НОВАТЭК" (50,1%), концерна TOTAL (20%) и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн т СПГ и до 1,2 млн т газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

"Арктик СПГ - 2" - завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на базе Гыданских месторождений, запуск намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.