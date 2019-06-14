Заводы "Холдинга Кабельный Альянс" запустили 3D-экскурсии по цехам и заводоуправлениям

ТАСС, 14 июня. Предприятия "Электрокабель" Кольчугинский завод" и "Сибкабель" (входят в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) запустили онлайн-туры по цехам и непроизводственным помещениям. На предприятиях созданы 3D-экскурсии (14+), включающие в себя обзор основных и вспомогательных производственных участков, сообщают в пресс-службе УГМК.

Пользователи могут увидеть, как производят различные виды кабелей, заглянуть в испытательную камеру, отдел технического контроля и в заводоуправление. На сайте можно свободно перемещаться по столовой, спортзалу, медпункту и заходить в кабинеты служб. Кроме объемной визуализации, экскурсия содержит видеофрагменты. По ходу следования есть возможность просматривать ролики, на которых демонстрируется работа той или иной производственной линии или специалиста.

"В первую очередь, такие 3D-экскурсии предназначены для соискателей и новых сотрудников. Любого кандидата, который собирается прийти в компанию, интересуют производственные и социально-бытовые условия труда — как выглядят помещения цехов внутри, где обедают сотрудники, есть ли в компании возможность для занятий спортом. Современные люди выбирают глазами, они не хотят оставаться сторонними наблюдателями, предпочитая посмотреть картинку или видео, нежели искать текстовые ответы на свои вопросы", — рассказал начальник отдела кадровых технологий "Холдинга Кабельный Альянс" (ХКА) Денис Фролов.

Виртуальные экскурсии по кабельным заводам, полагают кадровики, будут также интересны школьникам и студентам, которые только определяются со своей профессией. Кроме этого, побывать на производстве, не отходя от компьютера, смогут существующие и потенциальные партнеры предприятий.

"Запросов на проведение экскурсий поступает много, в том числе от наших заказчиков. Мы стараемся откликаться на их просьбы, но не всегда можем пригласить всех желающих на производство. Благодаря созданию 3D-тура, размещенного на официальном сайте предприятия, наши партнеры смогут оказаться в цехах и своими глазами увидеть, как производится качественная кабельно-проводниковая продукция", — отметил директор АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" Владимир Иванов.

О предприятии

ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в 2016 году превысил 50 тыс. т. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г. Томск".

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.