ГК "Хевел": российское энергооборудование уже конкурентоспособно на мировых рынках

Москва, 14 июня. Доля возобновляемых источников энергии в мире только за последние 10 лет выросла более чем в два раза и, по данным недавнего отчета BP Energy Outlook 2019, уже к 2040 году будет составлять не менее трети от общего объема потребляемой электроэнергии. А если рассматривать отдельно европейские страны, то доля ВИЭ в производстве электричества составит к тому периоду более половины.

Существуют два взаимосвязанных фактора, которые предопределили динамику развития ВИЭ во всем мире: экономический – стоимость электричества, получаемого из возобновляемых источников энергии, непрерывно снижается благодаря повышению эффективности генерирующего оборудования и экологический – масштабное внедрение солнечных электростанций и ветроэнергетических установок позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Курс на снижение стоимости оборудования в сфере ВИЭ продолжится: так называемый "коэффициент обучения" в фотоэлектрической генерации превышает 20% – и эффективнее, в то время как технологии генерации на ископаемом топливе не имеют сопоставимого потенциала снижения капитальных затрат и, следовательно, стоимости электроэнергии. Кроме того, основные расходы на объекты генерации на основе ВИЭ приходятся на этап строительства электростанции, и с момента ввода объекта в эксплуатацию дальнейшие финансовые затраты минимальны. Этим генерация ВИЭ отличается от энергетики на основе ископаемых ресурсов, которой присущи стоимостные колебания в связи с волатильностью цен на сырье.

Россия обладает высоким потенциалом развития солнечной энергетики – объем солнечной энергии, поступающей на территорию России за три дня сравним с объемом годового производства электроэнергии в стране. При этом солнечные установки экономически эффективны не только в южных районах, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Кроме того, в российской фотовольтаике уже появились конкурентные в мировом масштабе технологии, которые занимают лидирующие позиции по эффективности выработки электроэнергии с квадратного метра. Сегодня разработанная и внедренная группой компаний "Хевел" (крупнейшей интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики в России) на заводе в Новочебоксарске гетероструктурная технология позволяет производить солнечные элементы с КПД более 23%. Одновременно с технологическим развитием снижается и стоимость как солнечных модулей, так и сопутствующего оборудования, включая системы накопления энергии. Только за последний год на 30% выросла установленная мощность частных крышных и наземных установок, использующих энергию солнца. Такие решения можно будет увидеть в Москве 18-20 июня на выставке RENWEX в Экспоцентре.

При этом, по оценкам Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), прозвучавшим в недавнем докладе по вопросам экономики проектов на основе ВИЭ, стоимость российского оборудования уже приблизилась к мировому уровню, но по-прежнему высокими остаются так называемые soft costs, к которым, в первую очередь, можно отнести стоимость привлечения капитала. Потенциал снижения себестоимости производства российского оборудования и его конкурентоспособность зависят, в первую очередь, от масштаба производств – для дальнейшего снижения цен необходимо строительство еще как минимум 5 ГВт солнечной генерации. С таким предложением ГК "Хевел" выступает в рамках продолжающейся дискуссии о целесообразности продления программы поддержки ВИЭ через механизм ДПМ. Первый этап поддержки в объеме 1,7 ГВт принес российской промышленности значимые плоды – появление ряда заводов по производству солнечных элементов и вспомогательного оборудования, экспорт несырьевой высокотехнологичной продукции, привлечение инвестиций в регионы, налоговые отчисления, создание рабочих мест. ГК "Хевел" выражает надежду, что отечественная отрасль сохранит прежние темпы развития.