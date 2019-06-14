Итоги Национального рейтинга коммуникационных компаний за 2018 год объявят 18 июня

Москва, 14 июня. В Общественной палате Российской Федерации 18 июня состоится торжественная церемония объявления итогов Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К) за 2018 год.

Национальный рейтинг коммуникационных компаний проводится ежегодно с 2013 года. В рейтинге принимают участие компании из сферы связей с общественностью.

Основные задачи рейтинга НР2К — повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка. При составлении рейтинга учитываются следующие параметры: объем бизнеса (выручка компаний), профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель компаний), медиа-активность (публичная активность компаний в СМИ).

В прошлом году в Топ-3 рейтинга НР2К вошли компании "Михайлов и Партнеры" / х. к. NOVACOM GROUP (1-е место), SPN Comms, Ltd (2-е место) и Коммуникационная группа АГТ / АGТ (3-е место). На протяжении последних лет эти компании стабильно становятся лидерами, при этом регулярно меняются первыми местами. Всего в рейтинге приняли участие 75 ведущих компаний отрасли. С каждым годом растет география, масштаб и престиж рейтинга.

Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС), при поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Операторы рейтинга: ByconGroup, компания "Медиалогия".

Официальный консультант: группа "БДО Юникон".

Информационные партнеры: ТАСС, ИД "Коммерсантъ", Business FM, AdIndex.

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О рейтинге НР2К

Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество, и сами участники рынка коммуникационных услуг. Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.