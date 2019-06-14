На Всероссийском водном конгрессе обсудят все федеральные проекты по водным ресурсам

Москва, 14 июня. Всероссийский водный конгресс пройдет 24-26 июня в Москве по поручению правительства РФ, при поддержке спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, законодательных органов власти, профильных министерств и ведомств.

Центральная тема Всероссийского водного конгресса - "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны". В течение трех дней работы деловой программы состоится более 30 круглых столов по всем современным проблемам охраны, защиты и рационального использования водных ресурсов. В центре обсуждения - федеральные проекты "Чистая вода", "Внутренние водные пути", "Сохранение уникальных водных объектов", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Участники мероприятия рассмотрят основные сложности реализации принятых государственных программ, возможности их дополнительного правового, финансового и технического обеспечения, а также новые инициативы и предложения регионов по улучшению экологического состояния водных объектов.

В пленарных заседаниях примут участие:

- Иванов Сергей Борисович, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;

- Федоров Николай Васильевич, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации;

- Кобылкин Дмитрий Николаевич, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

- Якушев Владимир Владимирович, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- Попова Анна Юрьевна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Радионова Светлана Геннадьевна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

- Кириллов Дмитрий Михайлович, руководитель Федерального агентства водных ресурсов;

- Осьмков Василий Сергеевич, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

- Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель министра экономического развития Российской Федерации;

- Королев Виталий Геннадьевич, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Соорганизаторами круглых столов выступят Минприроды России, Минсельхоз России, Минстрой России, Минпромторг России, профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росводресурсы, профильные компании госкорпораций "Ростех" и "Росатом". Посетителями и участниками мероприятия станут руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов России, представители отраслевых промышленных союзов и объединений, водопользователи из всех отраслей экономики. Всего ожидается участие около 2000 человек.

По словам председателя оргкомитета Всероссийского водного конгресса - 2019 Елены Довлатовой, подготовка повестки мероприятия проходила при активном участии регионов: "На основании поручения спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова мы провели во всех федеральных округах Российской Федерации окружные совещания по выявлению возможных проблем при реализации федеральных проектов по водным ресурсам. Субъекты проявили высокую конструктивность в диалоге с оргкомитетом, и нам удалось включить в программу множество важных инициатив, выявить ряд типичных для многих регионов правовых, финансовых и технических сложностей, связанных с охраной и защитой водных ресурсов. Можно с уверенностью сказать, что мероприятие в этом году сформировано в соответствии со всеми современными экологическими вызовами, стоящими перед водными ресурсами страны, и государственными решениями, направленными на их преодоление".

Помимо этого, на площадке мероприятия пройдет масштабная выставочная экспозиция, на которой будут представлены отечественные и зарубежные решения, включая продукцию госкорпораций и организаций оборонно-промышленного комплекса для технической реализации всех федеральных проектов по водным ресурсам. Регионы и крупнейшие промышленные водопользователи из различных отраслей экономики представят свои планы и достижения по снижению негативного воздействия на водные объекты.

Возрастная категория 12+