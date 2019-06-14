Открыта аккредитация на первую детскую регату в Грозном и фестиваль водных видов спорта

Грозный, 14 июня. В Грозном с 26 по 30 июня впервые в истории Чеченской Республики пройдет детская регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и фестиваль водных видов спорта. Мероприятия проводятся по личному распоряжению и при поддержке главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Кадырова.

Жителей и гостей города ждут захватывающие гонки на яхтах и уникальное водное шоу. Планируются выступления вейкбордистов, полеты над водой флайбордистов, акробатические трюки воднолыжников.

В дни проведения регаты и фестиваля будет открыта фотовыставка о развитии парусного спорта в регионе. Также запланированы мастер-классы от чемпионов мира и участников Олимпийских игр. Все мероприятия будут бесплатными для зрителей.

Участие в детской регате подтвердили около 100 детей из разных регионов России: Краснодарского края, Волгограда, Московской области, Москвы и первая детская команда Чеченской Республики. Впервые в акватории Грозненского моря на воде будут находиться одновременно почти 100 яхт.

Место проведения: город Грозный, "Грозненское море".

Предварительная программа соревнований:

26 июня, среда.

День заезда участников детской регаты и тренировочный день.

27 июня, четверг.

10:00 - Открытие первой детской регаты.

11:00-16:00 - Гонки на яхтах класса "Оптимист".

28 июня, пятница.

10:00-16:00 - Детская парусная регата.

16:00-17:00 - Аква-шоу: выступления флайбордистов, вейкбордистов, воднолыжников.

29 июня, суббота.

11:00-15:30 - Суперфинал детской парусной регаты.

15:30-16:00 - Начало праздничного концерта.

16:00-17:00 - Аква-шоу: выступления флайбордистов, вейкбордистов, воднолыжников.

17:00-18:00 - Награждение победителей детской регаты.

18:00-18:30 - Воздушное шоу.

18:30-20:30 - Концерт.

20:30-21:30 - Аква-шоу на фоне поющих фонтанов.

Все дни проведения регаты и фестиваля водных видов спорта для удобства журналистов на площадке мероприятия будет работать пресс-центр. Для представителей СМИ будут организованы РИБы для съемок на воде и пресс-подходы к участникам регаты и профессиональным спортсменам – чемпионам мира.

С подробной программой детской регаты можно ознакомиться по ссылке.

Для участия в мероприятии необходима предварительная аккредитация до 21 июня по ссылке.

Контакты для СМИ:

Александрова Мария, исполнительный директор Федерации парусного спорта Чеченской Республики, pr@chyf.ru, +7 906 035 15 75.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля водных видов спорта выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта Чеченской Республики. Большую поддержку в организации и проведении оказывают мэр города Грозный Ибрагим Закриев и заместитель мэра города Грозный Руслан Алисултанов.

Партнеры детской регаты: компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" - официальный дистрибьютор яхтенной одежды бренда Zhik, компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ, строительная компания PPS Group, поставщик посуды и предметов домашнего обихода из Европы Alina & K.

Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР: ТАСС, "Российская газета".

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