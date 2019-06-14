В Воронежской области отремонтируют в три раза больше дорог по сравнению с 2018 годом

ТАСС, 14 июня. Депутаты Воронежской областной Думы вместе с руководителем профильного департамента облправительства и начальником Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения осмотрели участки автодорог местного и регионального значения, которые реконструируются в Панинском районе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили сегодня в пресс-службе облдумы.

В частности, депутаты побывали на участке межрайонной автомагистрали, которая реконструируется с применением технологий, позволяющих снизить затраты на ремонт 1 км дороги в несколько раз. При этом минимальный гарантийный срок для такого твердого покрытия составляет пять лет.

Как отметил председатель Комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, задача выездного заседания, в том числе, изучить передовой опыт ремонта автодорог с тем, чтобы распространить его на другие муниципальные районы.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов сообщил, что осенью этого года запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам, связанным с реализацией региональной составляющей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также парламентарий подчеркнул важность обеспечения контроля, как депутатского, так и общественного, за эффективностью использования средств дорожных фондов.

"Одним из главных итогов реализации нацпроекта должно стать приведение автодорог Воронежской области в нормативное состояние. Кроме того, реализация национального проекта предполагает уменьшение протяженности региональных и федеральных трасс, работающих в режиме перегрузки, что, в конечном счете, должно привести к сокращению числа транспортных заторов и снижению общей аварийности", – сказал Владимир Нетесов. Он добавил, что в 2019 году в Воронежской области планируется отремонтировать 490 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 306 км из которых – в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это почти в три раза больше показателя прошлого года. На указанные цели предусмотрено порядка 4,5 млрд рублей, отметили в пресс-службе.