Завершилось формирование состава участников фестиваля "НАШЕСТВИЕ"

Москва, 17 июня. "НАШЕСТВИЕ" - один из самых известных и масштабных в России музыкальных фестивалей - завершает анонсировать участников, которые 19, 20 и 21 июня в Большом Завидове в Тверской области выступят перед многотысячной аудиторией. В честь 20-летия "НАШЕСТВИЯ" в 2019 году организаторы собрали рекордный лайн-ап, который на этой неделе пополнила "десятка" разноплановых коллективов. На Главную сцену выйдут "классические" рок-артисты и команды:

- Ольга Кормухина и Алексей Белов;

- 7Б;

- Аффинаж.

На сцене НАШЕ 2.0 выступят такие рок-исполнители, как:

- Мамульки Бенд;

- Тайм-Аут;

- ДМЦ;

- Джанго;

- Старый Приятель.

Лайн-ап сцены "Ультра" пополнили две hardcore-группы:

- Junkyard Storytellas;

- Ермак!

Первое "НАШЕСТВИЕ" прошло в 1999 году в годовщину образования "НАШЕго Радио" в московском ДК Горбунова. 19 июня 2019 года в рамках празднования 20-летия фестиваля в стенах "Горбушки" пройдет музыкальная пресс-конференция перед "Главным приключением года".

На "НАШЕСТВИЕ-2019" едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, 7Б, MORDOR, Джанго, Аффинаж, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнет Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dергать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Мамульки Бенд, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, ДМЦ, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ? Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, LKVR, Шапито, Аркона, Казускома, Ермак!, Junkyard Storytellaz, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, Бенгальские Подонки, несогласие, кис-кис и многие-многие другие.

Билеты категорий "Входной", FAN и VIP именные, купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

Билеты продает общество с ограниченной ответственностью "Современные Концертные Технологии" ОГРН 5177746056879. 123060, Москва, а/я 10, ООО "СКТ".

Возрастная категория 18+