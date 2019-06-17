В Дюссельдорфе пройдет литературная встреча "Моя Цветаева"

Москва, 17 июня. В литературном кафе Heine Haus в Дюссельдорфе 22 июня российская актриса театра и кино, соучредитель благотворительного фонда "Я есть" поддержки детей с особенностями развития Ксения Алферова проведет литературную встречу-посиделки "Моя Цветаева", посвященную русской поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой. Мероприятие пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Ксения Алферова расскажет гостям о жизни, творчестве и ярких моментах биографии Цветаевой. На встрече прозвучат цитаты поэтессы, ее стихотворения и поэмы, многие из которых будут созвучны событиям нашего времени.

Традиционный камерный формат "русских посиделок" с пирожками, чаем из самовара и фуршетом будет способствовать живому диалогу актрисы с гостями. После общения участники смогут сделать фото на память и взять автограф у Алферовой.

Главная "героиня" посиделок – Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица. Ее знают как автора лирических стихотворений, которые отличаются философской глубиной, психологической точностью, экспрессивностью. Узнаваемые черты поэзии Марины Цветаевой – исповедальность, чувственность, разнообразие интонации и ритмов.

В 1922 году поэтесса вынуждена была эмигрировать из России: жила в Берлине, в Праге, в Париже, а в 1939 году вернулась на родину.

Место проведения: Дюссельдорф, литературное кафе Heine Haus (Düsseldorf, Bolkerstr. 53).

Программа:

22 июня – посиделки "Моя Цветаева" с Ксенией Алферовой.

Сбор гостей: 18:00.

Официальное открытие: 18:30.

Начало мероприятия: 19:00.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Возрастная категория 18+