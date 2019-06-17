Опубликован итоговый документ первого Московского академического экономического форума

Москва, 17 июня. По итогам работы первого международного Московского академического экономического форума рабочая группа, программный и координационный комитеты разработали итоговый документ форума.

Итоговый документ подписали Сопредседатели МАЭФ – Александр Сергеев, президент РАН и Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

Расширенные экспертные предложения по итогам МАЭФ будут опубликованы на странице форума в ближайшее время.

Первый международный Московский академический экономический форум, организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, состоялся 15-16 мая 2019 года. В его мероприятиях приняли участие более 2500 человек из 62 субъектов РФ и 24 стран мира.

Итоговый документ МАЭФ

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