"Рыбные" моногорода и финансирование сельских территорий обсудят на МРФ-2019

Москва, 17 июня. В повестке III Международного рыбопромышленного форума включение рыбацких поселений в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" и механизмы реализации трехстороннего отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства. Модератором сессии выступит сенатор Сергей Митин.

11 июля в рамках деловой программы МРФ-2019 пройдет круглый стол "Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий". Участники обсудят, способны ли развиваться "рыбные" моногорода, что нужно для создания полной социальной инфраструктуры в труднодоступных регионах и улучшения условий труда и жизни рыбаков.

Для приморских территорий страны рыбное хозяйство является основой социально-экономического развития. Необходимость переработки уловов на берегу диктует необходимость создания производственных мощностей и социальной инфраструктуры.

Зависимость от сезонности промысла создает ряд проблем, связанных с периодической недостаточной загруженностью или, наоборот, нехваткой как производственных площадок, так и человеческих ресурсов. Это мешает устойчивому поступательному развитию региона.

В июне правительство России утвердило госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020–2025 годы общим объемом 2,3 трлн рублей. Она направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села. Приоритетными территориями госпрограммы являются Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республика Крым, Севастополь, Калининградская область, субъекты федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России. Это значит, что рыбацкие поселения тоже могут быть включены в программу.

"Рыболовство, как составляющая часть сельского хозяйства, является одним из основополагающих факторов ускоренного развития экономики России, позволяющих создавать новые рабочие места, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны. Вопросы устойчивого развития сельских территорий и социальной сферы села постоянно находятся в центре внимания Совета Федерации и профильного комитета Совета Федерации по аграрно-промышленному комплексу и природопользованию", – отметил первый заместитель председателя Комитета по аграрно-промышленному комплексу и природопользованию Сергей Митин.

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что программа обновления береговой переработки, которая реализуется с помощью механизма инвестиционных квот, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту выпуска продукции высокого качества, в первую очередь, для местного населения. Кроме того, для рыбаков в рамках прибрежного рыболовства предусмотрена надбавка к квоте, если они поставляют все уловы на берег в свежем и охлажденном виде. "Комплекс стимулирующих мер, как мы ожидаем, даст импульс развития регионам, повысит качество жизни и сократит миграционные потоки в крупные города", – сказал руководитель Росрыболовства.

Подписание трехстороннего отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства – важнейший шаг для развития отрасли. Этот документ направлен на решение вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями и уровнем зарплат, профессиональным образованием, охраной здоровья работников на производстве и содействием занятости населения. Федеральное агентство по рыболовству, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства планируют подписать его в рамках III Международного рыбопромышленного форума. Механизмы его реализации также будут обсуждаться в рамках круглого стола.

"Дополнительное финансирование, улучшение условий жизни и труда – основополагающие факторы для развития "рыбных" моногородов. На этом сегодня сфокусированы усилия общественных организаций и госрегулятора. Подписание трехстороннего соглашения способно качественно изменить подход к обеспечению условий труда рыбаков, включению рыбацких поселений в госпрограмму развития сельских территорий и поможет с решением вопросов, связанных с улучшением качества жизни и созданием необходимой социальной инфраструктуры. Все это обеспечит эффективное развитие рыбацких регионов и всей отрасли в целом", – считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.

Официальный сайт Форума: fishexpoforum.com.

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