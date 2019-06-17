Академия Н.С. Михалкова проведет отбор абитуриентов на форуме "Таврида"

Москва, 17 июня. В рамках смены Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", посвященной Году Театра, 24 июня будет работать выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Специалисты в области театра и кино, а также студенты последних курсов творческих вузов приглашаются пройти собеседование на возможность бесплатного обучения в Академии Н.С. Михалкова.

"В этом году наша Академия кинематографического и театрального искусства примет участие в работе форума уже во второй раз. "Таврида" – это уникальная возможность пообщаться с коллегами и единомышленниками, сверить "профессиональные часы", принять участие в мастер-классах ведущих деятелей отечественной культуры и искусства", – отмечает ректор Академии кинематографического и театрального искусства, народный артист РФ Никита Михалков.

Цель кастинга – найти талантливых абитуриентов для обучения по направлению "актерское мастерство". Обязательными условиями к поступающим являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо студенты последних курсов творческих вузов), опыт работы в сфере театра и кино и возраст до 35 лет.

В составе приемной отборочной комиссии:

- актер, режиссер театра и кино, народный артист РФ Александр Галибин;

- проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Алексей Литвинов;

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, для прохождения которого абитуриент должен представить несколько стихотворений, басню и прозаический материал из любого произведения.

Рекомендованные для поступления будут приглашены в Москву для прохождения заключительного (финального) отбора. Все участники отборочного кастинга будут включены в Базу творческих специалистов Академии.

Запись на собеседование: производится путем подачи заявки на обучение через официальный сайт Академии. Необходимо заполнить анкету-онлайн либо скачать анкету в формате DOCX, а затем, ответив на вопросы анкеты, выслать ее на электронный адрес: region@academynsm.ru с пометкой "Участвую в отборочном туре на Тавриде".

Возрастная категория 16+

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – уникальное учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации с целью освоения новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Официальный сайт Академии www.academynsm.ru.

Контакты для СМИ:

+ 7 (916) 641-86-50, pressa@academynsm.ru

Софья Дмитриевна Архипова,

пресс-секретарь ОЧУ ДПО

"Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова"