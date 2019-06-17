В Томском политехе рассказали о реализации госпрограмм поддержки региональных вузов

Томск, 17 июня. За последние десять лет в системе высшего образования в стране произошли значительные перемены. Реализация правительством России мер по повышению конкурентоспособности российских университетов, усилению их роли в экономическом, инновационном, технологическом и социальном развитии регионов изменили образовательный ландшафт в стране. За эти годы в России сформирована сеть федеральных и национальных исследовательских университетов, выделена группа ведущих вузов для продвижения в топ-100 мировых университетских рейтингов (Проект 5-100). Появилась своеобразная "высшая лига", состоящая из 45 российских вузов (федеральные, национальные исследовательские университеты, участники Проекта 5-100 плюс флагманы отечественной высшей школы – МГУ и СПбГУ), призванных укрепить и расширить позиции России в международном научно-образовательном пространстве.

Не остались без государственной поддержки другие региональные вузы (всего в стране сегодня насчитывается 662 высших учебных заведения, в том числе 484 государственных и муниципальных). Для стимулирования их качественного роста, превращения в эффективные драйверы социально-экономического развития регионов Российской Федерации Минобрнауки России запустило целую серию федеральных конкурсов. Так, в 2012-2016 годах был реализован конкурсный проект по поддержке программ стратегического развития региональных вузов. В 2013-2016 годах также на конкурсной основе были отобраны 14 вузов для участия в программе "Кадры для регионов". В 2014-2017 годах осуществлена программа "Кадры для ОПК (оборонно-промышленного комплекса)", в которой приняли участие 77 вузов страны. В 2016 году стартовал новый долгосрочный федеральный проект "Опорные университеты России", в ходе которого на первом этапе были отобраны 11 региональных вузов, по итогам второго этапа – еще 22. Общий объем финансирования этих программ государственной поддержки региональных вузов составил 19,4 млрд рублей. Кроме того, в 2017 году началась реализация приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций", в котором поддержку получил 51 российский вуз.

В реализации этих и других программ поддержки региональных высших учебных заведений России самое активное участие принимает Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). Он выступил одним из модераторов конкурсов "Кадры для регионов". Специалисты и эксперты из ТПУ в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) и Центром развития образования и международной деятельности "Интеробразование" участвовали в организации и сопровождении конкурсного отбора вузов в рамках проекта "Опорные регионы России", в том числе в разработке нормативной и аналитической документации конкурса, создании многопользовательской информационной системы, обеспечивающей организационно-техническое и экспертно-аналитическое сопровождение проекта, продвижении бренда "Опорные университеты России" в сети Интернет. Сотрудники ТПУ вошли в состав Совета по реализации программ развития опорных университетов, участвовали в экспертных визитах в вузы-победители проекта, занимались организацией и аналитической обработкой отчетов университетов по реализации дорожных карт. Эта работа продолжается и сегодня.

Так, например, в ходе реализации проекта "Кадры для региона" в региональных вузах-участниках были созданы 40 базовых кафедр, к образовательной деятельности привлечены 148 предприятий и около 800 сотрудников промышленных предприятий, свыше 100 лабораторий обновили материально-техническое оснащение, более чем в два раза увеличилась публикационная активность.

Вузы-победители конкурса "Опорные университеты России" сделали значительные успехи в достижении триединой задачи, которая ставилась перед ними организаторами: стать для региона центром науки и инноваций, центром притяжения талантов и генерации региональной элиты, источником позитивных изменений городской и региональной социокультурной среды.

"Анализ работы, проделанной региональными университетами-участниками проектов, говорит об эффективности и своевременности этих программ, - говорит начальник информационно-аналитического управления Томского политехнического университета Сергей Замятин, участвовавший в оценке деятельности региональных вузов в качестве эксперта. – Из пяти российских регионов, где уже в текущем году запланировано создание научно-образовательных центров (в Белгороде, Кемерове, Нижнем Новгороде, Перми и в Тюмени), в четырех располагаются опорные университеты. Это еще раз подтверждает, что формат проекта задан правильно и его продление принесет пользу как вузам, так и регионам. Эксперты, привлекаемые в рамках реализации проекта, направили соответствующие рекомендации в Министерство науки и высшего образования РФ".

Перед российской системой высшего образования поставлены амбициозные цели: к 2024 году войти в десятку ведущих стран мира по конкурентоспособности высшего образования, в пятерку стран – по проведению исследований и разработок, не менее чем в два раза увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в России, сформировать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, создать центры мировой науки и многое другое.