Учалинский ГОК продолжает строительство очистных сооружений промышленных сточных вод

ТАСС, 17 июня. На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) начато строительство новой станции очистки промышленных сточных вод производительностью 15 тыс. куб. м в сутки.

Как сообщают в пресс-службе УГМК, на сегодняшний день на месте будущего строения — одного из объектов второй очереди очистных сооружений промышленных сточных вод — уже проделана значительная часть работы по устройству фундаментов. Внутри осталось соорудить два чана известкового молока, и строители приступят к возведению надземной части станции.

Одновременно ведется строительство и других сооружений: подходят к завершению железобетонные работы по устройству двух резервуаров-усреднителей объемами 2200 куб. м и 6000 куб. м для смешивания сточных вод до однородного состава, готовится основание под фундамент канализационно-насосной станции №1, предназначенной для перепуска воды из резервуаров-усреднителей в радиальные отстойники.

"Вода после усреднения будет проходить две ступени очистки в радиальных отстойниках и далее, осветленной, подаваться уже на пруд-стабилизатор. По завершении строительства всех объектов второй очереди очистные сооружения Учалинской промплощадки будут принимать на очистку шахтные воды Учалинского и Ново-Учалинского подземных рудников, подотвальные воды Учалинского месторождения, а также дождевые сточные воды. Стоимость реализации проекта составляет порядка 1,5 млрд рублей", — рассказал о будущей технологии замначальника участка водоснабжения АО "Учалинский ГОК" Вадим Алтынбаев.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции - в основном предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор", ОАО "Электроцинк" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет более 5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.