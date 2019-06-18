Благотворительный фонд "Система" выделил 20 млн рублей финалистам конкурса "Одиссея"

Москва, 18 июня. В Калужской области 10-13 июня прошли квалификационные испытания технологий участников всероссийской исследовательской инициативы "Одиссея". Технологический конкурс "Одиссея" был объявлен благотворительным фондом "Система" (оператор социальных инвестиций АФК "Система") в июле 2018 года для решения важнейшей социальной проблемы - поиск и спасение людей, пропавших в природной среде.

В испытаниях приняли участие 17 команд. Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Костромы, Тольятти и Новосибирска в условиях, максимально приближенных к реальной поисково-спасательной операции, демонстрировали экспертному жюри эффективность разработанных технологий. Перед каждой командой была поставлена задача: на участке леса площадью не менее 4 кв. км с помощью разработанного устройства в течение двух часов точно определить координаты пропавшего человека.

По оценке экспертов, лучшие результаты поиска показали команды, предложившие для решения задачи прикладные технологии. Три из четырех команд, прошедших квалификацию, предложили комплексное решение.

"Задача конкурса - разработка эффективной технологии поиска пропавшего в лесу человека, - комментирует Виталий Афонькин, директор конкурса "Одиссея". - На старте мы предполагали, что для решения заявленной задачи мы будем искать прорывные технологические решения. Но практика и реальные испытания на полигоне показали, что самыми эффективными оказались команды с прикладными технологиями. Эти технологии можно применять в реальных поисковых операциях уже сегодня".

Команды "Находка" (Якутия), "Вершина" (Санкт-Петербург), MMS Rescue и "Стратонавты" (Москва) разделят грантовый фонд в размере 20 млн рублей, выделенный "БФ "Система" на доработку представленных решений. Финальные испытания конкурса "Одиссея" состоятся осенью 2019 года. Командам предстоит доказать эффективность своих решений в реальных условиях, при этом временные рамки испытаний составят 10 часов, а радиус зоны поиска – не менее 10 км.