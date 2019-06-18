Театр кукол имени С.В. Образцова представит в Берлине спектакль "Необыкновенный концерт"

Москва, 18 июня. Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова 21-22 июня представит в Российском доме науки и культуры в Берлине "Необыкновенный концерт". Кукольный спектакль пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

"Необыкновенный концерт" – один из самых популярных спектаклей Театра кукол имени С.В. Образцова. Наряду с балетом "Лебединое озеро" в Большом театре и выступлением Ансамбля Игоря Моисеева его регулярно демонстрировали в качестве культурной программы виднейшим политическим деятелям и художественной элите, посещавшей Москву. На сегодня спектакль показали уже 10 000 раз в более чем 90 странах мира.

Спектакль является визитной карточкой театра и "постановкой на все времена", вписан в Книгу рекордов Гиннеса, так как его посмотрело самое большое число зрителей в мире, проехал сотни тысяч километров, при этом везде имеет оглушительный успех.

"Необыкновенный концерт" – комическая постановка, где куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров. "Это своего рода ревю. Здесь мы смеемся не над жанрами, а над такими артистами, которые своим дурным исполнением портят эти жанры", – отмечал Образцов.

Созданный в 1946 году "Необыкновенный концерт" органичен для любой страны мира. В свое время ему дали "греметь" всего три года – тогда он назывался "Обыкновенным концертом". Со сменой названия и статусом "неприкасаемого", полученным в СССР, постановка начала шествие по миру, о нем писали как о сенсации.

В каждой стране конферансье Эдуард Апломбов говорил на родном языке зрителей и продолжает делать это до сих пор. Эту роль в разные годы играли три артиста: Зиновий Гердт, Семен Самодур, Евгений Сперанский, которые стали "хрестоматийными" исполнителями Апломбова.

В 1968 году в спектакле были обновлены куклы и декорации, в дополнение к старым придуманы новые номера. Одним из секретов успеха этого самого знаменитого кукольного спектакля XX века является то, что играть его могут лишь актеры-кукловоды высочайшего уровня "образцовской школы".

Возрастная категория 6+

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin

Программа:

21-22 июня – демонстрация спектакля "Необыкновенный концерт".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Пресс-секретарь Театра кукол имени С.В. Образцова – Шура Егиазарян, +7-903-711-46-74.