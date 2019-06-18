В Москве представили программу фестиваля современной музыки Alfa Future People

Москва, 18 июня. В фулмолле "ДЕПО.Москва" состоялась пресс-конференция фестиваля современной музыки Alfa Future People 2019, который в этом году состоится при поддержке Альфа-Банка уже в шестой раз. Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области. На пресс-конференции команда фестиваля представила список музыкантов, рассказала об устройстве спортивной зоны и программе лектория, а также впервые за историю фестиваля показала макет главной сцены.

Спикерами выступили: продюсер фестиваля Alfa Future People Виктор Шкипин, заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Музыка

Музыкальная программа в 2019 году обширна: количество сцен впервые увеличится до семи, и каждая сцена отразит отдельное направление в танцевальной музыке.

Главная Main Alfa Stage традиционно станет самой большой в России. На ней выступят такие исполнители, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek. Гостей ждут не только шоу от музыкантов, но и церемонии открытия и закрытия фестиваля.

Второй год подряд сцена с самым динамичным и тяжелым звучанием будет представлена S7 Airlines. Впервые на фестивале авиакомпания покажет собственное шоу открытия, которое пройдет в первый день на сцене BASS STAGE by S7 Airlines. В музыкальной программе – выступления Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Delta Heavy, Zardonic.

За техно на Alfa Future People традиционно отвечает бренд Miller. На сцене Miller Future Music выступят звезды мирового и отечественного техно. Среди первых объявленных артистов – Mujuice и SCSI-9. В прошлые годы техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков.

Впервые на AFP будут представлены trance, live и deep сцены. Среди участников trance-сцены Mentos Fresh Connector: британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, представительница вокального транса Christina Novelli, Super8 & Tab, Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.

В этом году на фестивале впервые появится и Deep-сцена, где выступят тек-хаус исполнитель Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, объединяющий хаус-ритмы со скрипичными партиями, датчанин Be Svendsen, чью музыку окрестили как "Тарантино техно", Alex Niggemann, а также дип/тек-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят DJ List, в музыке которого хаус соединяется с ближневосточными мотивами, и дуэт Simple Symmetry, электронный проект братьев Саши и Сергея Липских, соединяющий в себе традиции западной андерграундной клубной музыки и мелодики Ближнего Востока, Азии и Африки.

Live-сцена будет представлена российскими и западными артистами, сочетающими электронное звучание с хип-хопом. Хэдлайнером live-сцены станет Yung Lean – один из главных трендсеттеров в хип-хопе и за его пределами. Здесь также выступят российские музыканты Markul, Thomas Mraz, i61. Список будет пополняться.

Свое видение новой танцевальной музыки представит энергетический напиток BURN, который соберет на своей сцене набирающих популярность исполнителей российской электроники и хип-хопа. Хедлайнерами BURN stage станут такие представители андерграунд-музыки, как ЛАУД и Cream Soda — увидеть их можно будет не только на AFP, но и в прямой трансляции в VK-группе BURN. Помимо музыкальной программы, BURN также представит свой парк аттракционов, ставший одной из наиболее массовых зон прошлогоднего AFP. Гости сцены смогут пострелять в тире, проверить свою мощь в силомере с настоящим огнем и прокатиться на карусели высотой в 17 м — все это будет бесплатно для всех, кто купит банку напитка.

Развлечения и образование

Помимо музыки, на Alfa Future People будут организованы масштабные зоны спорта, а также будет работать лекторий. К услугам посетителей фестивальная инфраструктура.

Программа фестивального лектория, который организует онлайн университет Skillbox, значительно расширится по сравнению с прошлым годом. Многочисленные спикеры в формате TED Talks расскажут о профессиях будущего, здоровом образе жизни, современном искусстве, а также порассуждают о будущем электронной музыки.

В зоне спорта будут представлены 15 видов активностей. К футболу и волейболу добавятся новые актуальные тренды (street workout, флайборд-шоу, снукболл, альфагравити), а для любителей расслабиться после рейва будут организованы сеансы медитации. Второй год подряд на фестивале будет представлен флайборд – экстремальный вид спорта, включающий полеты на доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды. Показательные выступления по флайборду проведут участники команды "Флайборд Россия", среди которых неоднократные рекордсмены миры, призеры мировых соревнований и рекордсмены книги рекордов Гиннеса.

Впечатления также можно будет получить в бренд-зоне Lay’s. Бренд разработал музыкальную инсталляцию, где можно не только сфотографироваться, но даже "попробовать музыку на вкус".

Инфраструктура

Организаторы фестиваля продолжают работать не только над музыкальной программой, но и над удобством и комфортом зрителей. Alfa Future People держит статус самого высокотехнологичного фестиваля России. За качественную связь и высокоскоростной мобильный интернет 4G на всей территории AFP шестой год подряд отвечает бессменный технологический партнер фестиваля Билайн. В этом году площадь единственной в России крупнейшей Wi-Fi сети Билайн под открытым небом составит 400000 кв. м. Специально для удобства гостей Билайн в 1,5 раза усилит сеть 4G. Будет доступна технология HD-voice, помогающая обеспечить более четкую передачу речи на фоне шумовых эффектов.

Традиционно Фестиваль электронной музыки - территория безналичной оплаты, и Альфа-Банк как основной партнер музыкального события каждый год предлагает посетителям что-то технологичное. В этом году банк совместно с платежной системой Mastercard представляет предоплаченную неименную дебетовую карту с дизайном, разработанным российским digital-художником Scazy (персонаж Зорика Истомина) в честь 60-летия бренда Pepsi в России. Дизайн карты, которая будет давать ряд привилегий от Альфа-Банка и Pepsi на фестивале, выполнен в узнаваемой стилистике художника— паттернизм.

Для 50 тыс. гостей ежегодно выстраивается один из самых масштабных фестивальных фудкортов в стране. В этом году количество точек питания будет увеличено до 70, среди них можно будет найти кухню на любой вкус: от бургеров и хумуса до раков и морепродуктов. Специально для вегетарианцев в меню всех корнеров будут отмечены блюда, не содержащие пищи животного происхождения. Также увеличится количество компаний, представляющих здоровое сбалансированное питание. В фестивальных кемпингах традиционно развернется полевая кухня, где всегда можно согреться горячими напитками и подкрепиться блюдами, приготовленными прямо посреди поля.

Как добраться и где жить?

Добраться до места проведения фестиваля теперь стало еще проще, и поможет в этом масштабная туристическая инфраструктура, развернутая в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. В городе действует международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга в Нижний ходят скоростные поезда (добраться из столицы можно всего за три с половиной часа). Путь на автомобиле по скоростной трассе займет немногим больше (4-6 часов в зависимости от транспортной ситуации). На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, локерами, станциями для подзарядки гаджетов и прочими удобствами, а для желающих есть VIP-кемпинг с предустановленными палатками. Жить в кемпинге при этом совсем не обязательно – если хочется городского комфорта, можно базироваться в многочисленных отелях Нижнего Новгорода (в городе самый большой гостиничный фонд в стране после Москвы и Петербурга), а путь на электричке из города в поселок Большое Козино (станция находится в шаговой доступности от фестиваля) займет всего 40 минут.

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