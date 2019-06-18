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В Женеве состоялась встреча российской делегации с заместителем генерального секретаря ООН

По итогам Международной конференции Inclusive Volunteering #INFOCUS участники встречи подчеркнули важность включения социально ориентированного бизнеса в расширение инклюзии

Женева, 18 июня. По итогам Международной конференции Inclusive Volunteering #INFOCUS, прошедшей в отделении ООН в Женеве, состоялась официальная встреча российской делегации с заместителем генерального секретаря ООН.

Конференция #INFOCUS – это инициатива российских НКО, которая реализуется в партнерстве с Организацией Объединенных Наций с 2012 года. Конференция заняла особое место в повестке ООН. Ежегодно эксперты и участники #INFOCUS из разных стран презентуют социальные программы, которые помогают в достижении Целей устойчивого развития.

Михаэль Мёллер, генеральный директор Женевского Отделения ООН, обозначил актуальность повестки конференции и активную включенность в программу мероприятий широкого международного представительства. Тема инклюзии по-новому прозвучала в ООН, объединив представителей органов власти, бизнес-компаний, некоммерческого сектора, образовательных учреждений.

Участники встречи обозначили важность включения социально ориентированного бизнеса в расширение инклюзии. Заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Ирина Жукова предложила учитывать опыт интернациональных компаний в развитии инклюзии на рабочем месте. Ирина Жукова отметила: "Благодаря уникальной площадке конференции появляются и активно развиваются все новые форматы сотрудничества в сфере корпоративной социальной ответственности. Крупный бизнес, власть и общество взаимодействуют на качественно новом уровне, демонстрируют заинтересованность в совместных социально ориентированных программах".

В рамках мероприятия приняли участие: сенатор российского парламента Любовь Глебова, депутат Государственной Думы России Дмитрий Сазонов, председатель оргкомитета Конференции #INFOCUS, президент Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка Дружбы" Ольга Зубкова.

Организаторами конференции выступили: Отделение ООН в Женеве, Национальная Ассоциация Развития Образования "Тетрадка Дружбы", Организация "Вектор Дружбы" (Специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций) при информационной поддержке Министерства иностранных дел РФ.

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