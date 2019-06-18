Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина приезжает с гастролями в Екатеринбург

Москва, 18 июня. В Екатеринбург приезжает Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. Гастроли пройдут с 18 по 23 июня на сцене Свердловского государственного академического театра драмы.

Благодаря проекту "Большие гастроли" Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры РФ один из старейших театров России - Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина - покажет свои лучшие спектакли. Несмотря на солидный возраст (история Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина уходит корнями в середину XIX века), театр и сегодня предлагает разнообразный и сбалансированный перечень постановок. У каждого зрителя есть возможность выбрать спектакль на свой вкус.

Так, "Конек-горбунок" (6+) в 2012 году был отмечен на Международном фестивале-конкурсе "Ново-Сибирский транзит", фестивале "Театральный синдром", фестивале им. Ф. Волкова, стал участником фестиваля "Золотая Маска" ("Маска Плюс") и национального фестиваля спектаклей для детей и юношества "Арлекин", принял участие в международном фестивале Януша Корчака в Варшаве (Польша) в рамках программы АССИТЕЖ (ЮНЕСКО).

Еще одна постановка, которую покажет театр, - "Он, она, окно и тело" (16+). На красноярской сцене он идет уже 14 лет и пользуется популярностью у зрителей.

"Три дня в деревне" (16+) - знаковая постановка. Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина обладает эксклюзивными правами на показ этого спектакля в России, ведь главный режиссер театра Олег Рыбкин первым в России поставил пьесу английского драматурга Патрика Марбера на русском языке. Пьеса — это вариация "Месяца в деревне" Тургенева. Благодаря красноярскому театру появился российский перевод этого произведения.

Также в Екатеринбурге пройдут спектакль "Примадонны" (12+), который на протяжении многих лет собирает полный зал, и премьера этого сезона "Опасные связи" (18+).

Межрегиональная программа "Большие гастроли" охватывает всю страну, вовлекая в гастрольный процесс не только столичные театры, но и помогая театрам из регионов России расширить свой сценический опыт, не ограничиваясь соседними областями, а выезжая и в отдаленные регионы РФ, и в столицу. Таким образом, участвуя в глобальном обменном гастрольном процессе, региональные театры получают мощный заряд для дальнейшего своего развития и формируют единое театральное пространство России. Благодаря увеличению поддержки со стороны Министерства культуры РФ межрегиональная программа "Большие гастроли" с 2017 года приобрела масштаб планомерной работы с впечатляющими показателями. В 2019 году в рамках межрегионального направления "Больших гастролей" 112 театров выступят в 70 регионах страны.