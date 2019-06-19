ADCR Awards 2019 проводит прием работ

Москва, 19 июня. ADCR Awards - один из главных профессиональных конкурсов в области рекламы, дизайна и креатива - проводит прием работ.

ADCR Awards – конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России (ADCR). Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР.

В 2019 году ADCR отмечает 15 лет со дня создания и пять лет с момента ребрендинга и перезапуска конкурса ADCR Awards. Александр Алексеев, президент клуба, отмечает: "Победа в ADCR Awards – это запуск сразу на две орбиты. Вы получаете известность сначала в России, а через месяц – в Европе, значит, и во всем мире. Наши золотые призеры будут совершенно бесплатно участвовать в топовом международном конкурсе ADCE Awards. Такой космический лифт (а также весомые скидки для всех победителей) не даст ни один конкурс".

До 20 августа участники могут подать работы в семи основных категориях:

- Film & Radio;

- Print & Outdoor;

- Interactive & Mobile;

- Design & Craft;

- Promotions & New Media;

- Integration & Innovation;

- Young & Students (молодые креаторы до 28 лет).

Конкурс состоит из нескольких этапов: регистрация и подача работ; онлайн-просмотр жюри; офлайн-голосование; церемония награждения.

В состав жюри входят лидеры креативной индустрии, члены клуба ADC Russia — представители рейтинга AdPeak.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения. Призеры в категории Grand Prix, Gold по традиции получат возможность бесплатно представить свою работу на одной из самых престижных международных премий ADC*E Awards, а скидку на участие получат номинанты категорий Silver, Bronze и Shorlt list. Участие в ADC*E Awards принимают только победители и лауреаты ADCR Awards.

В 2018 году в конкурсе за победу состязались более 130 специалистов, подано было свыше 400 работ.

ADCR с момента создания входит в европейскую лигу клубов и уже более 10 лет транслирует миссию и идеи глобального креативного сообщества. Ребрендинг в 2015 году оказал положительное влияние на развитие клуба и ознаменовал начало новой эпохи ADCR.

Креативный директор брендингового агентства "Супрематика" Владимир Лифанов: "Айдентику для ADCR Awards мы делаем уже в пятый раз. Делать каждый год дизайн для одного мероприятия не то чтобы сильно интересная задача. Это чертовски сильно интересная задача. И это чистое поле для экспериментов. Сдавая концепт, вздохнув, можно лишь подумать: "Что ж в следующем году придумать, если в этом так тяжело идеи шли". Повторюсь, после обновления клуба мероприятие проводится в пятый раз. И мы подумали, почему бы не сосредоточиться на этом. И сделать в пять раз больше постеров, в пять раз больше типографики, в пять раз больше упоминаний конкурса. Да вообще всего в пять раз больше".

Официальный сайт ADCR Awards.

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