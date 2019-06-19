"ИКС Холдинг" стал партнером сразу четырех глобальных ИТ-лидеров

Москва, 19 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум в этом году стал для "ИКС Холдинга" местом активной работы с деловыми партнерами. Проведено рекордное количество встреч и переговоров, подписано восемь крупнейших коммерческих соглашений. Партнерами Холдинга на этот раз стали глобальные лидеры ИТ-рынка (IBM, Dell, Intel, SAP), лидер цифровой трансформации в России – компания МегаФон, компания "Газпром нефть", SberCloud и Госкорпорация "Ростех".

На стенде "ИКС Холдинга" компании, входящие в него и образующие единую цифровую экосистему, продемонстрировали собственные разработки в области роботизации бизнес-процессов и ряд цифровых профессий: юрист, ипотечный менеджер и даже животновод. Часть этих решений уже внедрена в производство и активно используется партнерами Холдинга для оптимизации однообразных операций. По мнению представителей ИТ-структуры, такие решения будут все больше востребованы во всех отраслях экономики.

"На форуме мы представили "индустрию будущего" - наши разработки и планы по развитию ИТ-рынка в России. "ИКС Холдинг" уже создает цифровую реальность. Наша экспертиза и высокий уровень технологий подтверждены глобальными ИТ-лидерами, которые стремятся к сотрудничеству с нами. Например, по итогам многолетнего сотрудничества с IBM и SAP мы заключили новые соглашения, выводящие партнерства с ними на более высокий уровень и расширяющие перечень совместно решаемых задач. Среди новых стратегических партнеров Холдинга - Dell Technologies и корпорация Intel. Сотрудничество такого уровня и масштаба по большому счету беспрецедентно для отечественного ИТ-рынка", - прокомментировала вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина.

Глобальные лидеры

На полях ПМЭФ -2019 "ИКС Холдинг" заключил сразу четыре крупных соглашения с мировыми лидерами ИТ-рынка. Среди новых партнеров оказались Dell и Intel, а IBM и SAP приняли решение о расширении уже существующего сотрудничества с Холдингом.

Компания YADRO "ИКС Холдинга" подписала два трехсторонних меморандума, в рамках которых она совместно с МегаФон будет создавать инновационные продукты для b2b-сегментов всех отраслей на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies и технологий корпорации Intel. Глобальная цель сотрудничества – создание крупнейшей цифровой экосистемы в России.

"Для компании YADRO партнерство с Intel и МегаФон является возможностью для взаимодействия с технологической экосистемой корпорации и обмена глобальным опытом, а также получения дополнительной экспертизы в работе с телекоммуникационным сектором" – отметил глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников.

Представители Dell Technologies отдельно отметили готовность российского рынка к развитию подобных стратегических альянсов и созданию новейших инфраструктурных продуктов.

"Для нас подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам. Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру", – сказал вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков.

По словам исполнительного директора YADRO Алексея Шелобкова, продукты, произведенные в рамках альянсов, станут архитектурной основой новой стратегии развития МегаФон. "Мы планируем запуск новой производственной площадки на конец 2019 года, и наша цель на 2020 год – не менее 15 тыс. единиц произведенной и поставленной продукции на рынок. Наша цель на 2021 год – 20% рынка в денежном выражении по этому сегменту рынка", - отметил он.

По словам вице-президента и генерального директора по продажам решений для центров обработки данных корпорации Intel Роуз Скулер, в результате такого сотрудничества в России будет ускорено внедрение новейших цифровых сервисов, развитие Интернета вещей (IoT), облачных технологий и периферийных вычислений.

Партнерство на новом уровне

Корпорация IBM объявила о присвоении статуса глобального партнера компании YADRO "ИКС Холдинга". Новый статус позволит расширить географию сотрудничества с IBM и реализовывать ИТ-продукцию, произведенную по ОЕМ-контракту, за пределами российского рынка.

"Результат нашего почти пятилетнего сотрудничества с компанией IBM – это уникальный успешный опыт для отечественных технологических компаний. Мы вышли далеко за пределы стандартных взаимоотношений, принятых в индустрии. Мы не просто один из крупнейших OEM-клиентов IBM в мире, наши инженерные команды интегрированы в глобальное взаимодействие, осуществляя существенный вклад в развитие целого ряда технологий. Имея значимый вес на международной арене, мы активно поддерживаем и развиваем локальную экосистему технологических компаний, что является основой стратегии преумножения для всех компаний, входящих в "ИКС Холдинг", – пояснил суть нового соглашения Артем Икоев, директор по технологиям компании YADRO.

Расширение сотрудничества с SAP

"ИКС Холдинг" и SAP подписали соглашение о совместной работе над разработкой и внедрением производственных решений, предполагающих роботизацию однообразных операций в первую очередь для металлургической и горнодобывающей промышленности.

"SAP очень активно работает с российскими компаниями в части совместных разработок: в ко-инновационных центрах уже появилось, как минимум, 40 сценариев для интернета вещей, блокчейна и машинного обучения. И как результат этого сотрудничества мы видим, что созданные ИТ-решения меняют отрасль и увеличивают конкурентоспособность российских компаний на мировой арене", - считает генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

Объединение усилий компаний будет способствовать оперативной разработке цифровых решений под запрос в любых отраслях.

Цифровизация индустрии

В рамках ПМЭФ – 2019 "ИКС Холдинг" подписал соглашение с ПАО "Газпром нефть" о создании совместного предприятия. Новое предприятие займется цифровизацией нефтегазовой индустрии, а также разработкой цифровых продуктов в сфере логистики и оценки инвестиционных решений.

"Совместное предприятие обеспечит коммерциализацию технологических ценностей, создаваемых нашими специалистами на основе собственной уникальной экспертизы в области цифровой трансформации крупных промышленных активов", - прокомментировал соглашение директор дирекции по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев.

По словам главы "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова, партнерство с "Газпром нефтью" приблизит цифровую трансформацию целой индустрии и будет нацелено на разработку и внедрение эффективных решений для оптимизации производства и сокращения издержек.

Облачные системы для государства

Компания YADRO "ИКС Холдинга" и SberCloud подписали соглашение о партнерстве, целью которого является создание в России облачных продуктов на базе отечественных программно-аппаратных комплексов, оптимизированных под работу в частных и публичном облаках и обеспечивающих надежность и безопасность облачной инфраструктуры.

Как объяснил генеральный директор компании SberCloud Александр Сорокоумов: "Сочетание отечественных аппаратных решений компании YADRO и уникального опыта Сбербанка по созданию надежных и защищенных облачных продуктов для высоконагруженных систем позволяет нам предложить государственным заказчиками лучшие ИТ-решения на российском рынке. Мы считаем, что использование облачных технологий позитивно скажется на всех уровнях госуправления, улучшит взаимодействие и повысит эффективность работы федеральных и региональных предприятий и ведомств".

НПК "Криптонит" и первый музей криптографии

В рамках форума Госкорпорация "Ростех" в лице концерна "Автоматика" и "ИКС Холдинг" в лице ООО "Криптонит" подписали договор, закрепляющий доли участия в совместном предприятии НПК "Криптонит". "ИКС Холдинг" будет владеть 75% предприятия, которое сконцентрируется на разработке ИТ-продуктов гражданского назначения и развитии собственных компетенций в области информационной безопасности и больших данных.

"Перед НПК стоят амбициозные задачи, которые мы уже решаем усилиями талантливых молодых ученых и разработчиков. По сути, это уникальный для нашего рынка проект, в котором с момента запуска сформировались четыре лаборатории по ключевым направлениям, а в ближайшее время мы запустим еще две. Партнерство с "Ростехом", который обладает мощной технологической базой, позволит нам стать главным научно-исследовательским центром не только в России, но и востребованным на международном рынке информационно-коммуникационных технологий", – рассказал о партнерстве генеральный директор НПК "Криптонит" Вартан Хачатуров.

Вместе с тем, в рамках проекта на площадке НПК будет создан первый в России Музей криптографии и вычислительной техники. Он откроет двери для посетителей в мае 2021 года.

Совместное предприятие в сфере образования

Отдельным событием форума стала презентация нового совместного предприятия, созданного при партнерстве "ИКС Холдинга" и группы компаний "Просвещение". На стенде "ИКС Холдинга" во второй день работы форума прошла блиц-дискуссия, посвященная совместному проекту. О задачах и решениях в сфере цифрового образования рассказали вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина и вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей Шаповалов.

Совместное предприятие будет вести свою деятельность по двум основным направлениям: цифровизация школ, в том числе оснащение образовательных организаций новейшей компьютерной техникой, и создание системы инновационных цифровых центров в 80 регионах России.

Новые образовательные центры откроют для школьников и студентов регионов возможность на раннем этапе ознакомиться с требованиями крупнейших работодателей и овладеть необходимыми цифровыми навыками. Как показывает кейс, реализованный "ИКС Холдингом" в Старом Осколе, подобная практика позволяет существенно сократить отрицательную миграцию, сделать регион привлекательным для бизнеса, подготовить востребованных специалистов.