Фильм Тарантино "Бесславные ублюдки" закроет V Московский еврейский кинофестиваль

Москва, 20 июня. В кинотеатре "Космос" сети Москино 30 июня пройдет показ фильма закрытия V Московского еврейского кинофестиваля "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино. Перед фильмом традиционно пройдет торжественная церемония награждения победителей V МЕКФ. Победителям будут вручены призы "Ключ к открытиям" за лучший фильм, лучший документальный фильм, лучший художественный короткометражный фильм, лучший документальный короткометражный фильм, приз жюри.

Спустя 10 лет после широкого проката московский зритель вновь сможет увидеть на большом экране культовую картину Квентина Тарантино, посвященную борьбе евреев с фашизмом.

Константин Фам, продюсер фестиваля: "Фестиваль растет и развивается, мы показываем все больше фильмов в конкурсе, делаем специальные показы. Ретроспектива фильма "Бесславные ублюдки", мы надеемся, станет ярким завершением юбилейного МЕКФ".

Фильмом открытия V МЕКФ станет картина "В прах" (режиссер Шон Снайдер, 2018) с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях. Фильм также поборется за главный приз фестиваля в основном конкурсе. Перед просмотром фильма состоятся церемония открытия и выступление композитора Алексея Айги и ансамбля 4'33".

Юбилейный МЕКФ пройдет с 23 по 30 июня на восьми московских площадках: в киноцентре "Октябрь", кинотеатрах "Звезда" и "Космос" сети Москино, Центре документального кино, кинозале ГУМ, Еврейском музее и Центре толерантности, издательстве Книжники и Московском Еврейском Общинном Центре (МЕОЦ). В рамках фестиваля будут показаны 59 киноработ.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, член Общественного совета МЕКФ: "За эти пять лет Московский еврейский кинофестиваль доказал свою жизнеспособность. Он стал по-настоящему интересен зрителям и кинематографистам, интересен для СМИ. Можно сказать, что теперь МЕКФ - это важное культурное событие и для российской еврейской общины, и для всей страны. А для нас это еще и вклад в многонациональную культуру России. Особенно мы горды тем, что из множества подобных фестивалей во всем мире московский - один из крупнейших и по репертуару, и по количеству зрителей".

Московский еврейский фестиваль продолжает демонстрировать разнообразие фильмов еврейской тематики — магистральные темы их сюжетов совсем не сводятся к национальным стереотипам. В конкурсной программе семь полных метров, снятых в пяти странах мира (США, Израиль, Польша, Словакия и Эфиопия) в самых разных жанрах: присутствуют политическая ("Неортодокс") и черная ("В прах") комедии, роуд-муви ("Переводчик"), драмы взросления ("Красная корова", "Инжир") и даже мультфильм ("Седер-Мазохизм"). В документальной программе: история о немецком порноактере ("Джонатан Агасси спас мне жизнь"), русской писательнице ("Дина Рубина. На солнечной стороне"), израильском премьер-министре Нетаньяху ("Король Биби"). Кроме того, на МЕКФ покажут важнейшие и самые громкие еврейские картины последних лет: фильм — победитель Берлинале-2019 ("Синонимы"), нашумевшая экранизация обладателя Гонкуровской премии ("Обещание на рассвете"), российская премьера "оскаровского" короткометражного фильма "Кожа".

"В ПРАХ"

Дата: 23 июня.

Место: киноцентр "Октябрь" (ул. Новый Арбат, 24).

Сбор гостей: 19:00.

Начало церемонии открытия: 20:00.

"БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ"

Дата: 30 июня.

Место: кинотеатр "Космос" (пр-т Мира, 109).

Сбор гостей: 18:00.

Начало церемонии закрытия: 19:00.

Начало показа фильма закрытия: 20:00.

Возрастная категория 18+

Полная программа фестиваля.

Пресс-материалы и описания фильмов фестиваля.

Трейлер фестиваля.

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