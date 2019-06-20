Завершается формирование программы VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС

Москва, 20 июня. Идет активная подготовка к VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, которая состоится в Москве в период с 16 по 19 сентября 2019 года.

На сегодняшний день практически сформирована программа Конференции, которая разрабатывалась совместно всеми конкурентными ведомствами БРИКС, а благодаря проведенным конференц-коллам с партнерами по БРИКС уже определено большинство кандидатур спикеров и модераторов сессий Конференции.

Кроме того, разработан и согласован проект текста Совместного заявления глав конкурентных ведомств БРИКС, подписание которого происходит традиционно по итогам Конференции БРИКС.

В Конференции уже подтвердили свое участие руководители конкурентных ведомств БРИКС, Австрии, Эстонии, Чехии, Греции, Сейшельских островов, а также представители Федеральной торговой комиссии США, Организации экономического сотрудничества и развития и ЮНКТАД и другие.

"Подготовка к Конференции по конкуренции БРИКС в настоящий момент находится в активной фазе. Это традиционная работа с ведомствами, и мы благодарны нашим иностранным коллегам за активное участие в формировании повестки этого мероприятия", - прокомментировала начальник Управления международного экономического сотрудничества Леся Давыдова.

Место проведения всех мероприятий: Цифровое деловое пространство (г. Москва, ул. Покровка, д. 47).

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте Конференции.

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