Москва, 20 июня. В Москве 2 июля стартует летняя экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19, организованная Комитетом по туризму города Москвы совместно с международным фотоагентством Magnum Photos. Результатом ее работы станет выставка фотографов агентства Magnum, которая откроется 16 июля в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева.

Magnum Live Lab — это международный проект, в рамках которого фоторепортеры агентства Magnum Photos в течение двух недель знакомятся с городом и осуществляют съемки, затем в открытом для публики режиме обсуждают фотографии и готовят экспонаты для итоговой выставки.

Таким образом, проект лаборатории соединяет в себе исследовательскую миссию — взгляд на город глазами всемирно известных фотографов, с образовательной и просветительской — зрители наблюдают за процессом отбора наиболее удачных кадров, которые становятся частью ценнейшего архива знаменитого фотоагентства.

Запуск экспериментальной лаборатории Magnum Photos с успехом прошел в Париже, Лондоне, Шэньчжене, Киото. В каждом из городов он удостоился большого внимания публики и профессионалов.

В российской столице лаборатория Magnum Live Lab/19 проводится совместно с Комитетом по туризму города Москвы. Первая часть проекта состоялась зимой этого года: в Москве работали три фотографа — Томас Дворжак (Германия), Алекс Майоли (США) и Нюша Таваколян (Иран). Итогом их съемок и последующих обсуждений стала выставка 69 фотографий на тему современной городской жизни, показанная в павильоне "Купол" парка "Зарядье".

Отталкиваясь от представления о Москве как о театре, со своими сценой и закулисьем, в которых разворачивается городская жизнь, репортеры Magnum Photos представили ее в неожиданном разнообразии ракурсов. Отправной точкой серии Томаса Дворжака стал фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963 год), Алекс Майоли в качестве эпиграфа к своим работам выбрал слова драматурга и писателя Луиджи Пиранделло "Это так, если ты так думаешь", Нюша Таваколян сосредоточилась на молодых людях разных профессий, которых фотографировала у них дома. Репортеры Magnum Photos снимали за кулисами театров, в метро, музеях, концертных залах, клубах, квартирах, художественных мастерских. В некотором роде их "городской театр" получился камерным. Летняя Москва, с ее активной уличной и парковой жизнью, может предложить фотографам городские сцены совсем другого характера. Во второй сессии экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 будут участвовать три фотографа — Георгий Пинхасов (единственный российский участник Magnum Photos, проживающий в настоящее время во Франции), Марк Пауэр (Великобритания) и Алекс Уэбб (США).

В течение двух недель, со 2 по 15 июля, приглашенные фотографы будут снимать в открытых городских пространствах. Параллельно в Музее архитектуры пройдут обсуждение отснятого материала и отбор снимков для предстоящей выставки.

2 июля в Музее архитектуры откроется выставка фотографий по итогам зимней экспериментальной лаборатории, а 16 июля к этой экспозиции добавятся новые работы, отобранные куратором Ниной Гомиашвили.

Возрастная категория 18+

Выставка Magnum Live Lab/19 будет открыта в Музее архитектуры до 1 сентября.

Место: Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева.

Адрес: Воздвиженка, дом 5/25.

Вход свободный.

ОРГАНИЗАТОРЫ

АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" — это некоммерческая организация, учрежденная Комитетом по туризму города Москвы в ноябре 2018 года, которая реализует имиджевые проекты и проводит различные маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала Москвы в России и за рубежом.

Magnum Photos — международное фотоагентство, основанное в 1947 году по инициативе Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Джорджа Роджера и Дэвида Сеймура. Стилистическое разнообразие каждого из основателей позволило создать один из самых важных творческих профессиональных кооперативов в истории фотографии. Располагая офисами в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Токио, сегодня Magnum Photos работает с наиболее известными фотографами по всему миру, разделяющими ценности основателей и сочетающими в своей практике журналистику, искусство фотографии и документальное повествование. Фотографы Magnum Photos освещают хронику мировых событий, снимают людей, места и объекты культуры.

Музей архитектуры им. А.В. Щусева располагается в зданиях городской усадьбы Талызиных-Устиновых XVII–XIX веков. Усадьба включает главный дом, хозяйственный флигель, флигель "Руину" XVIII–XIX вв. и "Аптекарский приказ" — трапезные палаты XVII века. В музее проводятся выставки, посвященные истории отечественной и зарубежной архитектуры и смежным областям искусства. Также музей занимается научными исследованиями, реставрационной и образовательной деятельностью. Фонды музея насчитывают более 800 000 единиц хранения.

УЧАСТНИКИ Magnum Live Lab/19, МОСКВА, 02–15.07.2019

Георгий Пинхасов (Gueorgui Pinkhassov), фотограф

Пинхасов проявил интерес к фотографии еще в школе. После окончания ВГИКа работал на киностудии "Мосфильм" в качестве фотографа на съемочных площадках.

В 1978 году Пинхасов вступил в Московский союз графиков. На его работы обратил внимание режиссер Андрей Тарковский и пригласил фотографа сделать репортаж о фильме "Сталкер".

В 1988 году присоединился к Magnum Photos. Является единственным русским представителем в фотоагентстве.

Живет и работает в Париже.

Марк Пауэр (Mark Power), фотограф

В юности Марк Пауэр обучался живописи в Брайтонском политехническом институте, а после его окончания в 1981 году отправился с фотокамерой в путешествие. Из путевых заметок его интерес к фотографии перерос в профессиональную деятельность, с 1983 года Марк Пауэр стал работать с различными британскими изданиями и благотворительными организациями.

Первым из долгосрочных проектов Марка стал The Shipping Forecast, для которого с 1992 по 1996 год Пауэр сфотографировал географическую зону трансляции морского прогноза погоды на радио BBC Radio 4, состоящую из 31 области. Этот проект стал поэтической визуализацией загадочного языка ежедневных прогнозов погоды в море, означающих вопросы жизни и смерти для одних и романтизацию британского островного статуса для других. The Shipping Forecast был издан в виде книги, а также представлен как выставочный проект в Великобритании и Франции.

Марк Пауэр присоединился к Magnum Photos в качестве кандидата в 2002 году и стал полноправным членом в 2007 году.

Его работы выставлялись во многих галереях и музеях по всему миру, находятся в коллекциях Музея Виктории и Альберта, Музея искусств округа Лос-Анджелес и в других собраниях. Является профессором фотографии Брайтонского университета.

Живет и работает в Брайтоне.

Алекс Уэбб (Alex Webb), фотограф

Параллельно с обучением в Гарвардском университете Уэбб постигал тонкости фотографии в Центре изобразительных искусств Карпентера.

Уже в 1975 году Уэбб начинает участвовать в крупных выставках по всему миру. В 1976 году он стал кандидатом в члены Magnum Photos, а в 1979 году — полноправным членом агентства.

Работы Алекса Уэбба — запоминающиеся образы современной уличной фотографии. Их отличает многоплановость и глубина кадра.

Член Magnum Photos с 1979 года, автор 16 фотографических книг.

Его работы есть в коллекциях Музея американского искусства Уитни, Художественного музея Атланты, Музея изящных искусств в Бостоне, Музея изящных искусств в Хьюстоне, Метрополитен-музея и Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Алекс Уэбб удостоился множества наград и грантов, включая грант Фонда Хассельблад в 1998 году и стипендию Гуггенхайма в 2007 году.

Живет и работает в Нью-Йорке.