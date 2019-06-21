Более 2,3 млрд рублей было направлено в инновационное развитие ПАО "МЗИК" в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", Екатеринбург) за 2018 год вложил более 2,3 млрд рублей в инвестиционное развитие предприятия. Об этом сообщил генеральный директор завода Николай Клейн на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 20 июня, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В частности, Николай Владимирович Клейн проинформировал собравшихся о ходе реализации таких крупных проектов предприятия, как реконструкция термического цеха, а также организация участка по производству деталей из композиционных материалов", - говорится в сообщении.

По словам Клейна, в настоящее время конструкторское бюро завода ведет целый ряд разработок, как по спецтехнике, так и продукции гражданского назначения. "Некоторые из них завод презентует широкой публике уже в ближайшее время. Например, гости "Иннопрома-2019" (международная промышленная выставка, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля - прим. ТАСС) увидят новинку - ричтрак, продолжающий линейку производимой ПАО "МЗИК" складской техники", - уточнили в пресс-службе.

Генеральный директор отметил, что, несмотря на то, что портфель заказов сформирован до 2021 года, предприятие продолжает придерживаться курса на диверсификацию. "В скором времени появятся такие новые изделия, как транспортировщик паллет, штабелер, современный вариант электротележки, коммунальная машина с дизельным двигателем, а также линейка погрузчиков. Кроме того, завод ведет строительство цеха для производства гражданской продукции - это будет современная площадка, оснащенная по последнему слову техники", - приводятся его слова в сообщении.