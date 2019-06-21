Летняя школа для студентов из КНР открылась в УрГПУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Летняя школа для студентов из Байчэнского педагогического института (КНР) открылась в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ). Школа проходит третий год в рамках культурно-образовательной программы "Учить и учиться по-русски", сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Для нас большая честь сотрудничать с Байчэнским педагогическим институтом. Несколько групп преподавателей и студентов из КНР уже побывали в нашем университете, и студенты УрГПУ были в университетах Китая. Для нас это важно и интересно, потому что самое большое богатство человека - знать как можно больше стран и культур", - поприветствовала гостей ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Открыло школу совместное выступление студентки УрГПУ из КНР Ян Бо и заведующей кафедрой теории, истории музыки и музыкального исполнительства Ольги Плехановой, причем преподаватель пела песню на китайском, а студентка - на русском языке. А завершилось событие игрой на саксофонах студенток института художественного и музыкального образования, где гостей ждут уроки музыки. Кроме того, во время мероприятия учащихся летней школы познакомили с их преподавателями, волонтерами и переводчиками.

В пресс-службе уточнили, что летняя школа продлится до 27 июня и будет насыщена учебными занятиями по страноведению, речевому этикету и музыке. Кроме того, студенты посетят шесть музеев Екатеринбурга, в том числе музей истории УрГПУ и располагающийся на базе университета муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави". Также гости послушают оперу "Князь Игорь" в Театре оперы и балета, съездят на экскурсию в Ельцин-центр, в природный парк "Оленьи ручьи", в "Казачий острог" Арамиля и увидят город с высоты - со смотровой площадки "Высоцкий". По итогам прохождения школы все участники получат сертификаты.