Подведены итоги первого дня Экономической конференции "Россия – Африка"

Москва, 21 июня. В Москве 20 июня прошел первый день Экономической конференции "Россия – Африка". Мероприятие проходит в рамках 26-го общего Собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Российский экспортный центр.

На открытии конференции с приветственным словом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он поприветствовал участников мероприятия и отметил, что государства Африки являются важными международными партнерами России. "Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств. Определенные успехи в этом направлении уже достигнуты. Растет товарооборот, который по итогам прошлого года составил более $20 млрд. Диверсифицируется его номенклатура. При прямой финансовой поддержке России в странах Африки осуществляются крупные проекты в различных областях", – отметил Сергей Лавров.

Постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда поблагодарил правительство РФ за возможность провести в Москве cобрание акционеров Афрэксимбанка и подчеркнул, что развитие российско-африканской торговли и взаимных инвестиций является неотъемлемой частью глобальной экономики.

От лица организаторов поприветствовал гостей мероприятия генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. "Текущий год в России негласно называют Годом Африки, и он завершится масштабным политическим саммитом "Россия-Африка" в октябре в Сочи, на который мы ожидаем лидеров африканских государств. В связи с этим ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка в Москве и проходящая "на его полях" экономическая конференция приобретают особую значимость и занимают важное место в серии мероприятий на российско-африканском треке. Обозначенные текущие планы и совместные проекты подтверждают высокую заинтересованность сторон в развитии российско-африканского торгово-экономического сотрудничества. Опора на наших финансовых партнеров, африканские банки, даст возможность воплотить в жизнь решения по сложноструктурированным проектам с учетом взаимных интересов всех сторон. Африку сегодня можно назвать также одним из наиболее перспективных направлений для экспорта отечественных товаров. Об этом говорят и цифры статистики. Так, по итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта в страны Африки составил $14,3 млрд, прирост достиг более 9% по сравнению с 2017 годом".

В первый день конференции состоялось свыше 10 деловых мероприятий и панельных сессий, на которых обсудили такие темы, как выстраивание партнерства африканских МСП на российском рынке, торговля между развивающимися странами как основной путь интеграции Африки в глобальную экономику, сила и потенциал торговли между развивающимися странами, финансирование торговли в сложных глобальных финансовых условиях, цифровые решения и кибербезопасность для государственных и муниципальных задач, также была представлена стратегия Афрэксимбанка по работе с экспортно-торговыми компаниями.

В мероприятиях первого дня деловой программы конференции приняли участие более 700 делегатов. Среди участников: генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев, директор ФГБУН "Институт Африки Российской академии наук", член-корреспондент РАН Ирина Абрамова, профессор института исследований государственной политики Кембриджского университета Ха Джун Чхан, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, генеральный директор Международной исламской торгово-финансовой корпорации Хани Салем Сонбол, министр торговли и промышленности Республики Руанда Сорайя Хакузияремье, президент Банка развития стран Центральной Африки Фортунато Офа Мбо Нчама, генеральный директор ПАО "Уралкалий", председатель Делового совета "Россия – Нигерия" Дмитрий Осипов и другие.

Конференция продолжит свою работу сегодня. В церемонии открытия 26-го Ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка примет участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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