В Москве 28 июня состоится пресс-конференция III Международного рыбопромышленного форума

Москва, 21 июня. В ТАСС 28 июня, в 11:00 состоится пресс-конференция заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. В пресс-мероприятии также примет участие председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков расскажет о главной теме III Международного рыбопромышленного форума и особенностях экспозиции Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, событиях, запланированных в рамках деловой программы мероприятия. Кроме того, глава Росрыболовства представит промежуточные результаты кампании по распределению инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов, подведет предварительные итоги первого полугодия.

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев расскажет об исследовании ВЦИОМ о потреблении рыбы и рыбных продуктов, которое проведено для ВАРПЭ специально к III Международному рыбопромышленному форуму, а также о проделанной работе в рамках сотрудничества рыбодобывающих предприятий и продуктового ритейла. Герман Зверев также озвучит некоторые выводы традиционного ежегодного исследования ВАРПЭ "Прогноз основных финансовых показателей рыбной отрасли на 2019 год".

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

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