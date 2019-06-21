Пианист Рэм Урасин откроет XV Конференцию городов-партнеров России и Германии

Москва, 21 июня. Российский пианист, народный артист Республики Татарстан Рэм Урасин выступит 25 июня на открытии XV Конференции городов-партнеров России и Германии в Аахене. Мероприятие пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Музыкант исполнит пьесу Роберта Шумана – Ференца Листа "Посвящение" (Widmung) и "Полонез Ля-бемоль мажор, соч. 53" (Polonaisein A-flatmajor, Op. 53) Фридерика Шопена. В ходе открытия, которое состоится в Коронационном зале Ахенской ратуши, на сцену выйдут и другие артисты. С торжественным докладом выступит премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Рэм Урасин (родился в 1976 году) – один из выдающихся современных пианистов, лауреат международных конкурсов: International Chopin Competition in Warsaw (1995), Monte-Carlo Piano Masters (2001), Sydney International Piano Competition (2004) и других. Он развивает традиции русской фортепианной школы, объединяя в образе романтического героя кредо музыканта-мыслителя и виртуозную подачу.

Пианист активно гастролирует в России и за рубежом, сотрудничает с ведущими оркестрами и музыкантами мира, является автором обработок и транскрипций для фортепиано, переложений для камерных составов и симфонического оркестра. О нем сняты фильмы "Это вечное чудо" (1993) и "Большая игра" (2000).

Рэм Урасин, которого называют "шопеноподобным" и "посланником Шопена", – инициатор авторских проектов. В сезоне 2009/2010 он подготовил цикл "Фридерик Шопен. Полное собрание сочинений" к 200-летнему юбилею композитора, в сезоне 2017/2018 открыл масштабный музыкально-просветительский цикл концертов "Великие романтики", посвященный жизни и творчеству Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона и др.

Публика ценит его как прирожденного пианиста-романтика с прекрасным чувством стиля, уважительным отношением к традициям, обладающего высокой культурой большого музыканта.

XV Конференция городов-партнеров России и Германии "Партнерства как связующее звено в Российско-Германском диалоге" состоится в немецком районе Дюрен с 25 по 28 июня 2019 года. Благодаря участию около 700 представителей городов, общин, регионов, гражданских инициатив, бизнеса конференция станет крупнейшим гражданско-общественным событием российско-германских отношений. Делегаты обменяются опытом на пленарных заседаниях, в рабочих группах; предусмотрена насыщенная культурная программа.

Цель конференции – поддержка российско-германских партнерств городов, установление и укрепление контактов. Организаторы – Общество по развитию партнерских отношений района Дюрен, район Дюрен, Германо-Российский Форум, Федеральная ассоциация германских обществ "Запад-Восток", Фонд "Западно-Восточные встречи", партнер – Международная ассоциация "Породненные города" (Москва).

В прежние годы проект принимали Краснодар, Карлсруэ, Ульяновск, Ротенбург-об-дер-Таубер, Волгоград, Гамбург и Екатеринбург.

"Конференция представляет собой долгую традицию доверительного сотрудничества с Россией, которое связывает между собой города. Она является ясным знаком примирительной силы диалога между гражданами городов и муниципалитетов в Европе, - заявляет Маттиас Платцек, председатель правления Германо-Российского Форума. - Мы рады, что на открытии музыканты "Русских сезонов" своим творчеством будут сопровождать этот коммунальный обмен".

Место проведения: Коронационный зал Ахенской ратуши (Aachener Rathaus)

Markt, 52062 Aachen

Программа:

18:00 – открытие XV Конференции городов-партнеров России и Германии и концерт.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

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