Конкурс в сфере интерактивной рекламы MIXX Russia Awards 2019 проводит прием работ

Москва, 21 июня. Ключевой конкурс в сфере интерактивной рекламы проводит прием работ. MIXX Russia Awards 2019 пройдет под эгидой IAB Russia.

Структура конкурса представлена тремя группами категорий:

- Channels Of Communications;

- Tools & Craft;

- Best Use Of Tools.

Ведущие специалисты и эксперты рынка оценят все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. Отдельное внимание будет уделено функционалу проектов и их визуальной составляющей.

В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web- и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и сопредседатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.

Работы принимаются до 25 сентября. Россия вручит награды наряду с MIXX Europe, а также c локальными конкурсами MIXX в Канаде, Италии, Румынии, Бельгии, Турции, Польше, Испании, Австралии и Уругвае.

С 2018 года MIXX Russia Awards входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете Рейтинга креативности АКАР в сегменте digital.

Обладатели наград категории Best of Contest получают возможность бесплатно подать свою работу на MIXX Awards Europe в наиболее подходящую категорию европейского конкурса.

