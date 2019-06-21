Приемная кампания стартовала в Уральском государственном экономическом университете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Приемная кампания стартовала в ведущем экономическом вузе Урала - Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Коллектив университета поприветствовал первых абитуриентов, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Мы рады видеть в УрГЭУ не только ребят из Екатеринбурга и области, но и других регионов нашей страны. Особенно приятно, что сегодня здесь так много моих земляков, - я родом из Казахстана. Мы готовы отвечать на все ваши вопросы, а вы постарайтесь не ошибиться в выборе. Наш мощный, сильный коллектив сделает все возможное, чтобы через четыре года выпустить квалифицированных специалистов", - обратился к абитуриентам ректор УрГЭУ Яков Силин.

По словам проректора по учебно-методической работе и качеству образования Дмитрия Карха, в УрГЭУ - самое большое количество бюджетных мест по экономическим специальностям в Уральском федеральном округе. "Кроме того, наш вуз предлагает специальности, связанные с торговлей, сервисом, инженерными дисциплинами и IT-технологиями", - добавил он.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день в УрГЭУ представлено 319 бюджетных мест в бакалавриате и 150 - в магистратуре. "Специально для абитуриентов мы создали технические комиссии по консультированию, оформлению заявлений и договоров, приему документов в бакалавриат, колледж, магистратуру и аспирантуру", - отметила заместитель председателя приемной комиссии, начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова.

По словам абитуриента Ивана Смоленцева из Первоуральска, он выучился на повара в техникуме и теперь надеется поступить в УрГЭУ на кафедру технологий питания. "Мечтаю открыть собственное заведение в родном городе. Считаю, что в Первоуральске не хватает блинной. Если мне дадут здесь нужные знания, я осуществлю свою мечту и сделаю город чуть лучше", - приводятся его слова в сообщении.

Еще одна абитуриентка - Ольга Струкова - приехала в Екатеринбург из Темиртау (Казахстан), чтобы поступить в УрГЭУ на направление подготовки "Гостиничное дело". "Я считаю, что это направление востребовано и перспективно. Рассчитываю на бюджетное место и очень волнуюсь, хотя по результатам вступительных испытаний, которые проходили в Казахстане, я была рекомендована к зачислению на бюджет", - процитировала ее пресс-служба.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.