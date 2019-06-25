Ведущие компании сыграют в бизнес-симулятор Синергии

Москва, 25 июня. Консалтинговая группа Synergy Management System проведет 26-27 июля недалеко от Москвы IV чемпионат по бизнес-стратегии Synergy Management Game на базе бизнес-симулятора Stratagam, разработанного российскими консультантами и программистами.

На этом мероприятии руководители ведущих российских и международных компаний совершенствуют свои навыки формирования стратегии, анализа рынков, понимания ключевых форм финансовой отчетности и выстраивания отношений с инвесторами. В симуляторе тысячи вариантов развития событий, основанных на динамике реальных рынков.

Исполнительный директор "Шэффлер Руссланд" Максим Шахов, участвовавший в прошлом чемпионате, отметил степень проработки сценариев в Stratagam: "Очень интересно, постоянно держит в напряжении. Бизнес-симулятор позволяет проверить и посмотреть очень много гипотез и предположений".

Другой участник, генеральный директор "ЛитРес" Сергей Анурьев подчеркивает ценность разработки для обучения топ-менеджеров: "Здесь можно отточить за два-три дня то, что в жизни не пройдешь за год. В этом плане это полезный опыт, своих денег точно стоит. Я думаю, что каждый руководитель должен задуматься о том, чтобы эту игру прошли команды топ- и миддл-менеджеров его компании".

В соревновании участвуют 10 команд по четыре-пять участников от каждой компании и сборные команды предпринимателей. Игра состоит из нескольких ходов, в которых участники принимают стратегические решения: определяют ценовую политику, запускают новые производства, рассчитывают бюджеты на маркетинг и так далее. Также командам необходимо получить финансирование от инвесторов, которых играют профессиональные участники фондового рынка. Победит команда, акции которой на момент окончания турнира стоят дороже всех.

Затем в рамках чемпионата консультанты Synergy Management System проведут для участников анализ стратегий каждой из команд. Во время турнира также пройдут мастер-классы экспертов по стратегическому планированию, брендингу, взаимодействию с инвесторами и анализу управленческой отчетности. Участники получат рекомендации, которые смогут применить не только в игре, но и в реальной деятельности своих компаний.

"В бизнесе, как в других сферах жизни, есть лишь один стопроцентно надежный способ узнать правильность выбранной стратегии – воплотить ее в жизнь и спросить себя, довольны ли вы результатом. Но это не значит, что нельзя предварительно "обкатать" те или иные гипотезы. Бизнес-симулятор Stratagam создан именно для этой цели. Он максимально приближен к бизнес-реалиям и позволяет руководителям компаний избежать фатальных ошибок. Вместе с консультациями экспертов по стратегическому планированию он помогает научиться предвидеть многие риски и вовремя замечать возможности для развития", – говорит исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня.

Synergy Management Game пройдет 26-27 июля в отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga, в 40 минутах езды по Новорижскому шоссе.

Зарегистрироваться на чемпионат можно на сайте.

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