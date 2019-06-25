Подведены итоги Ежегодного собрания Афрэксимбанка – 2019

Москва, 25 июня. Ежегодное собрание Афрэксимбанка – 2019 и проходящая в его рамках Экономическая конференция "Россия – Африка" подвели итоги своей работы. Мероприятия проходили в Москве и стали важной международной дискуссионной площадкой в преддверии Саммита и Экономического форума "Россия – Африка" (23–24 октября, Сочи). Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Африканский экспортно-импортный банк, АО "Российский экспортный центр".

В Ежегодном собрании Афрэксимбанка и Экономической конференции "Россия – Африка" приняли участие более 1500 делегатов из 81 страны, включая Россию, Алжир, Анголу, Белоруссию, Бельгию, Бенин, Болгарию, Ботсвану, Бразилию, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобританию, Виргинские острова (Британские), Габон, Гамбию, Гану, Гвинею, Германию, Джибути, Египет, Замбию, Зимбабве, Израиль, Индию, Ирландию, Испанию, Италию, Камерун, Канаду, Катар, Кению, Кипр, Китай, Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Мавританию, Мадагаскар, Малави, Малайзию, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибию, Нигерию, Нидерланды, ОАЭ, Португалию, Республику Корею, Руанду, Саудовскую Аравию, Сейшелы, Сенегал, Сингапур, Сомали, Судан, США, Сьерра-Леоне, Танзанию, Того, Тунис, Турцию, Уганду, Финляндию, Францию, Чад, Чехию, Швейцарию, Швецию, Экваториальную Гвинею, Эсватини, Эстонию, Эфиопию, ЮАР, Южный Судан, Японию. На Экономическую конференцию "Россия – Африка" было зарегистрировано свыше 290 российских и иностранных журналистов из 25 стран.

На Церемонии открытия 26-го Ежегодного собрания акционеров выступил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что у российско-африканских отношений прочная историческая основа. Используя это преимущество, необходимо двигаться вперед и вместе искать ответы на существующие вызовы. "Еще одна объективная причина для нашего сближения – это схожесть задач, которые стоят перед нашими экономиками. Россия и все страны Африки обладают огромными природными богатствами. По определенным оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты, поэтому нам надо эффективно использовать эти ресурсы и одновременно развивать сотрудничество в этой и других сферах", – добавил председатель правительства. На полях Ежегодного собрания Афрэксимбанка также состоялась встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем совета директоров Афрэксимбанка Бенедиктом Орамой.

В мероприятиях деловой программы приняли участие представители органов власти с российской стороны: глава МИД России Сергей Лавров и министр промышленности и торговли Денис Мантуров; с африканской стороны: премьер-министр Республики Сьерра-Леоне Дэвид Джон Фрэнсис, постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда, министр торговли и промышленности Республики Руанда Сорайя Хакузияремье. Участниками панельных сессий стали главы профильных международных и иностранных организаций: исполнительный секретарь Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки Вера Сонгве, комиссар по торговле и промышленности Комиссии Африканского союза Альберт Мучанга, член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, генеральный директор Международной исламской торговой финансовой корпорации Хани Салем Сонбол, заместитель управляющего Центрального банка Египта Гамаль Негм, комиссар по инфраструктуре и энергетике Африканского союза Амани Абу-Зейд.

Всего в рамках Ежегодного собрания Афрэксимбанка и Экономической конференции "Россия – Африка" прошло более 20 деловых мероприятий, на которых обсудили выстраивание партнерства африканских МСП на российском рынке, торговлю между развивающимися странами и интеграцию Африки в глобальную экономику, финансирование торговли в сложных глобальных финансовых условиях, цифровые решения и кибербезопасность для государственных и муниципальных задач, вопросы продовольственной безопасности, здравоохранения и образования. Подчеркивая важность дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита "Россия – Африка" и других мероприятий в формате "Россия – Африка" Антон Кобяков, в частности, сказал: "В современных условиях первостепенное значение в российско-африканских отношениях приобретает задача всестороннего сотрудничества с африканскими экономиками, демонстрирующими большой рост. На первый план выходят спрос на научно-технический прогресс, комплексное внедрение и применение российских инновационных разработок в таких сферах экономики Африки, как сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, муниципальное управление. Повышенный интерес экспертов, бизнесменов, руководителей государственных ведомств стран Африки, которые приехали в Москву на Ежегодное собрание Афрэксимбанка, – тому подтверждение".

Глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев в своем выступлении выразил уверенность, что у России есть все предпосылки, чтобы усилить свои позиции в регионе путем инвестирования в имеющиеся и складывающиеся экономические цепочки. Это даст возможность закрепиться в Африке на перспективу. "У нас есть все основания говорить об устойчивом росте российского экспорта на африканском направлении. Так, с 2015 года наблюдается прирост экспорта в среднем на 23% ежегодно. Африка в настоящий момент обладает колоссальным потенциалом в качестве рынка сбыта. Проходящая экономическая модернизация способствует грядущим серьезным инфраструктурным изменениям, а значит, возрастает необходимость в закупке качественной конкурентоспособной продукции. В связи с этим страны Африки для нас – стратегические торговые партнеры. Наша экспертиза показывает, что российская продукция ряда отраслей в Африке достаточно конкурентоспособна. Важно, чтобы отечественный бизнес обладал необходимой компетенцией для того, чтобы успешно выходить на данный быстрорастущий рынок, и РЭЦ для этого создает все условия", – заявил Слепнев.

Ключевые мероприятия на полях Ежегодного собрания Афрэксимбанка: Заседание совета директоров Афрэксимбанка, представление стратегии Афрэксимбанка по работе с экспортно-торговыми компаниями и African Trade Report за 2019 год, Ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка.

В рамках работы Экономической конференции был подписан ряд документов, среди которых:

- Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) и акционерным обществом "Синара – Транспортные машины" (СТМ);

- Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), акционерным обществом "Трансмашхолдинг" (АО "Трансмашхолдинг") и акционерным обществом "Российский экспортный центр" (АО "РЭЦ");

- Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), обществом с ограниченной ответственностью "Авелар Солар Технолоджи" (ООО "АСТ") и акционерным обществом "Российский экспортный центр" (АО "РЭЦ");

- Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), публичным акционерным обществом "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") и акционерным обществом "Российский экспортный центр" (АО "РЭЦ");

- Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), компанией Колон Уорлд Инвестмент и Группой Опайя Эс А;

- Cоглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс, Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) и акционерным обществом "Российский экспортный центр" (АО "РЭЦ").

Помимо обширной деловой программы, организаторы Ежегодного собрания Афрэксимбанка и Экономической конференции приготовили гостям и делегатам насыщенную экскурсионную и культурную программы.

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