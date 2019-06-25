Эстафету "Русских сезонов" принимает Уральский академический филармонический оркестр

Москва, 25 июня. Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса 28 и 30 июня примет участие в двух старейших европейских фестивалях в Бад-Киссингене и Висбадене. Концерты оркестра станут частью крупного международного проекта "Русские сезоны", который осуществляется лучшими творческими коллективами России в зарубежных странах. В 2019 году "Русские сезоны", которые ранее проходили в Японии и Италии, принимает Германия.

Фестивали "Музыкальное лето в Бад-Киссингене" и Музыкальный фестиваль в Рейнгау (Висбаден) ведут свою историю с середины 1980-х годов и являются значимыми культурными событиями Германии, представляя выдающихся исполнителей, таких как Чечилия Бартоли, Григорий Соколов, Аркадий Володось, Фазил Сай. В Райнгау существует свой собственный "диалект" григорианского пения и находится самый старый действующий орган в Германии. Фестиваль Kissinger Sommer на знаменитом европейском курорте в Бад-Киссингене из года в год поражает размахом: свыше 50 концертов для 30 000 слушателей. Его главная площадка – исторический зал Max-Litmann во Дворце Регентенбау архитектора Макса Литтмана – входит в число самых известных концертных залов мира.

Музыка Петра Ильича Чайковского как символ национального искусства станет основой гастрольных программ Уральского филармонического оркестра. Дмитрий Лисс считает, что для любого русского дирижера она – одна из главных линий в репертуаре. В исполнении главного симфонического коллектива Свердловской филармонии на фестивалях прозвучит Четвертая симфония композитора, ставшая первой психологической драмой в истории русской музыки.

Примечательно, что выступления уральского оркестра в Германии придутся на финал XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге и Москве. Одно из обязательных конкурсных произведений – Первый фортепианный концерт Чайковского – также включен в программу "Русских сезонов" с Уральским филармоническим. В качестве солиста с ним впервые выступит молодой пианист Бехзод Абдураимов, в исполнении которого "неистовые пассажи Чайковского воспринимаются не как испытание на прочность, а как миг безмятежной радости" (Los Angeles Times).

В свои неполные 30 лет Бехзод Абдураимов достиг широкой международной известности и является эксклюзивным артистом британского звукозаписывающего лейбла Decca Classics. Его приглашают такие оркестры, как Лос-Анджелесский филармонический, Бостонский симфонический, Лейпцигский Гевандхаус-оркестр; с ним работают известные дирижеры: Владимир Ашкенази, Валерий Гергиев, Манфред Хонек, Василий Петренко, Владимир Юровский.

Пятнадцать лет назад, также на одном из летних фестивалей в Испании, Уральский филармонический оркестр впервые встретился с Сергеем Крыловым. После московской десятилетки этот скрипач уехал в итальянскую Кремону и почти 16 лет не выступал на родине. Концерт в Екатеринбурге открыл его для России. С 2006 года Сергей Крылов – частый и желанный гость и в Свердловской филармонии, и в столичных залах. На фестивальном концерте в Бад-Киссингене он исполнит Пятый скрипичный концерт Паганини – тот самый, с которого началась его дружба с оркестром Дмитрия Лисса.

Уральскую эстафету "Русских сезонов" в Германии Уральский академический филармонический оркестр принимает от Уральского молодежного симфонического оркестра, который уже провел ряд концертов в составе объединенного коллектива под управлением немецкого дирижера Франка Бермана. Партнером летних концертов симфонических оркестров Свердловской филармонии выступает продюсерская компания RCCR Projects GmbH, известная своими инициативами в сфере культуры и международного сотрудничества.

В ноябре 2019 года главный коллектив Свердловской филармонии под руководством Дмитрия Лисса выступит в крупнейших залах Леверкузена и Гамбурга. Эти заключительные концерты Уральского филармонического оркестра в "Русских сезонах" продолжат линию сотрудничества, охватывающую последнее пятилетие жизни оркестра: участие в Beethovenfest в Бонне, дебют на сцене Берлинской филармонии, получение престижной немецкой награды OPUS KLASSIK в Берлинском Концертхаусе, поездка на Международный музыкальный фестиваль на Боденском озере. В предстоящих концертах к оркестру присоединится Симфонический хор во главе с Андреем Петренко для исполнения "Колоколов" и "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова в великолепном зале Эльбской филармонии в Гамбурге.

Три симфонических коллектива Свердловской филармонии впервые участвуют в международном культурном проекте "Русские сезоны", в который вовлечены более 80 учреждений культуры России, включая Мариинский театр, Театр имени Моссовета и Театр имени Евгения Вахтангова, Академию Русского балета и Театр балета Бориса Эйфмана, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы", музыкальный театр "Геликон-Опера", Третьяковскую галерею и Русский музей. В течение года в рамках "Русских сезонов" состоится свыше 400 мероприятий, которые пройдут в 80 городах Германии.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.