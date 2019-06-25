Уральские газовики провели ремонты без остановки подачи газа крупным промпотребителям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 года. Газовики выявляют и устраняют дефекты на линейной части магистрали, повышая надежность Единой системы газоснабжения, рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ. При этом в ходе проведения летней ремонтной кампании применялась технология, позволяющяя не останавливать подачу газа. Это делается для того, чтобы производственная деятельность газотранспортного предприятия не отразилась на работе крупных промышленных потребителей.

Работники "Газпром трансгаз Екатеринбург" устраняют дефекты, выявленные в ходе внутритрубной диагностики магистральных ниток и газопроводов-отводов. Чтобы не останавливать подачу газа потребителям, в Домбаровском (Оренбургская область) и Малоистокском (Свердловская область) линейных производственных управлениях магистральных газопроводов (ЛПУМГ) применили стальные сварные муфты. С их помощью газовики отремонтировали однониточные отводы, ведущие к крупным промышленным центрам. Так, в зоне ответственности КС-16 Домбаровского филиала прошли работы на магистрали, ведущей к Ириклинской ГРЭС. Это самая мощная тепловая электростанция на Южном Урале. К ней подключены, в частности, Оренбургский газоперерабатывающий завод и Магнитогорский металлургический комбинат.

В Малоистокском ЛПУМГ совместно с Управлением аварийно-восстановительных работ (УАВР) №3 был проведен восьмикилометровый газопровод к ГРС №1 Первоуральска. Через него голубое топливо получает часть жилых районов города, Первоуральская ТЭЦ и основное градообразующее предприятие – Первоуральский новотрубный завод. За две недели июня сварочно-монтажные подразделения УАВР №3 установили семь муфт длиной до полутора метров.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируются более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов со 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.