Москва, 25 июня. В Президентской академии готовится к открытию Школа антропологии будущего, которая будет заниматься изучением вопросов, связанных с исследованием завтрашнего социума как принципиально новой среды существования общественных институтов и экономических субъектов

По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, сегодня никто не может точно сказать, чем будет заниматься через десять лет ни человек, ни компания, ни отрасль, ни регион. "В таких условиях, - отмечает Владимир Мау, - долгосрочная стратегия малоэффективна: на момент ее разработки многих значимых факторов еще просто не существует. А значит, единственно актуальная цель стратегии – предсказание будущих смыслов и разработка инструментов их реализации".

Научный руководитель Школы антропологии будущего, директор по гуманитарной политике РАНХиГС Александр Асмолов, планируя ее как центр интеграции наук, конструирующих образы будущего и профиль личности человека XXI века, подчеркивает: "На любую самую невероятную неопределенность, вызванную технологической революцией, человек всегда сможет ответить своей непредсказуемостью и сконструировать образы желаемого будущего. Для того, чтобы понять природу человека, необходимо выйти за пределы законов адаптации и понять, что в ситуациях неопределенности выигрывает тот, кто не ложится под изменяющийся мир, а трансформирует реальность, непрерывно рискуя и действуя поверх барьеров".

В центре внимания – человек в бесконечно меняющемся непредсказуемом мире, неопределенность которого возрастает. Как сегодня подготовиться к завтрашним вызовам, которые мы и представить себе не можем? Как спрогнозировать реакцию общества на проблемы, о которых пока ничего неизвестно? Эти вопросы и ставит перед собой Школа.

"В настоящем и прошлом всегда есть зерна будущего, эмбрионы преадаптации, пока невостребованные текущей ситуацией, а потому незаметные или кажущиеся ненужными, избыточными", - отмечает Александр Асмолов. Мы говорим: "Этот человек или это открытие опередили свое время". Наша Школа и призвана находить механизмы опережения времени, улавливать зачатки будущих мощных трендов и через искусство и образование помогать найти свой жизненный путь людям, готовым к изменениям, способным распознавать опережение своей эпохи, а значит, знающим о завтрашнем дне больше, чем сам завтрашний день о себе знает".

Для решения этих задач Школа привлекает ведущих специалистов из самых авторитетных научных центров. Это эксперты из разных наук о человеке – психологии, когнитивных наук, нейробиологии, социологии, поведенческой экономики, лингвистики и др. В "интеллектуальную грибницу" школы входят представители РАН, РАО, МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ и других крупнейших вузов.

Школа антропологии будущего под руководством известного российского психолога, политика и публициста, одного из наиболее ярких представителей школы культурно-исторической психологии Александра Асмолова уже в этом году запустит работу междисциплинарных научных салонов: "Homo Prospectus: кто он, человек нового времени?"; "Цифровой разум: поединок между искусственным и эмоциональным интеллектом"; "Человек как генератор смыслов", "Эволюционная когнитивная наука"; "Школа возможностей в эпоху персонализации: кто знает зачем, найдет любое как". В ближайшее время планируется выпуск серии книг "Код непредсказуемости", посвященных эволюционной футурологии и различным формам предвосхищения в ситуациях принятия решений.

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