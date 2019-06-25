В Большом театре проходят гастроли Челябинского театра оперы и балета

Москва, 25 июня. В Большом театре проходят "Большие гастроли" Челябинского театра оперы и балета. 24 июня на Новой сцене Большого театра России труппа представила оперу "Риголетто" (12+) Джузеппе Верди в постановке одного из самых востребованных оперных режиссеров страны Вячеслава Стародубцева.

"Это очень важно, чтобы артисты Большого театра увидели артистов Челябинского театра, чтобы они знакомились творчески и человечески. Театр - это исследование человека, его тонких эмоциональных, психических структур. Подобное объединение нас всех в большую театральную семью становится возможно благодаря программе "Большие гастроли", - отметил режиссер-постановщик.

Трактовка знаменитой оперы Верди оказалась убедительна и для столичной публики, зал долго не отпускал артистов, аплодируя стоя. Вячеслав Стародубцев представил красивое динамичное видение классической оперы, где каждый певец - яркий персонаж с индивидуальным характером и неповторимой харизмой.

Впереди у москвичей еще два спектакля в постановке челябинцев: 25 июня - балет-кантата "Кармина Бурана" (12+) Карла Орфа, 26 июня - балет "Пахита" (12+) Эдуара Дельдевеза и Людвига Минкуса.

Гастроли в Большой театр – самые масштабные в истории челябинского театра. В столицу труппа приехала в составе 250 человек, в числе которых оперная и балетная труппы, оркестр и хор. Декорации, костюмы и реквизит будут доставлены в Москву двумя фурами.

Обменные гастроли стали возможны благодаря договору о сотрудничестве с Большим театром, подписанному два года назад. В октябре труппа Большого театра в рамках федеральной программы "Большие гастроли" впервые выступила в Челябинске. Состоялись два показа оперы "Богема" (12+), после чего декорации, реквизит и костюмы были безвозмездно переданы челябинскому театру. На их основе реализована обновленная версия произведения Джакомо Пуччини (режиссер Вячеслав Стародубцев), спектакль пополнил репертуар в прошлом месяце.