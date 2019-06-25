ТюмГУ представил технологию экологического мониторинга в Обь-Иртышском бассейне в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Научные сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представили технологические разработки для экологического мониторинга и исследований в Обь-Иртышском бассейне в ходе Всероссийского Bодного конгресса в Москве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ТюмГУ.

"В рамках тематики "Внедрение наилучших доступных технологий" сотрудники ТюмГУ продемонстровали оборудование дистанционного и автономного экологического мониторинга и специализированное программное обеспечение для исследований в Обь-Иртышском бассейне - крупнейшем речном бассейне России", - сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что также были показаны некоторые результаты мониторинга.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков сообщил, что исследования Обь-Иртышского бассейна Тюменский госуниверситет проводит с 1970-х годов. "За эти годы были выполнены крупные научно-исследовательские проекты. В частности, обследованы более 250 озер в тундровой и таежной природных зонах Западной Сибири, сформирована уникальная база данных по химическому составу вод и донных отложений малых озер территории. Наши специалисты сформировали фактологическую основу для оценки степени трансформации поверхностных водных объектов Среднего Приобья, Пур-Тазовского междуречья и других староосвоенных нефтегазовых регионов", - добавил он.

По словам Фалькова, объединившись в межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр (НОЦ), ученые Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов планируют начать водный контроль и оперативное выявление проблемных зон речных бассейнов. "Для этого будет создана мониторинговая сеть пунктов Обь-Иртышского бассейна. Как отмечают специалисты, такая работа необходима: Обью формируется масштабная зона загрязнения в акватории Северного Ледовитого океана. Но пока нет достоверных данных о происхождении и генезисе загрязненных вод, выносимых Обью в Карское море, не существует и системы объективного контроля за трансграничным переносом загрязнений, потому необходимы мониторинговые исследования, позволяющие объективно оценить объем вклада в загрязнение от техногенных и природных источников при учете сезонной и многолетней динамики", - пояснил ректор.