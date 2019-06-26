Опубликовано подробное расписание XIII фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе"

Углич, 26 июня. В XIII раз в Угличе пройдет фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе". На сайте фестиваля уже размещено подробное расписание фестиваля и открыта регистрация на мероприятия: портфолио-ревю, выездные мастер-классы, мероприятия по предварительной записи.

В этом году весь мир отмечает 180 лет со дня изобретения фотографии, и на фестивале будет много внимания уделено истории фотографических технологий и фотоискусства в целом. Среди мастеров фестиваля этого года известные историки и кураторы фотографии Владимир Левашов, Ирина Чмырева, Александр Китаев, фотографы, работающие со старинными технологиями (Анатоль Грин и Александр Копелев), и авторы, внедряющие аналоговые технологии в современные реалии (Павел Косенко), и другие. Исторические экскурсы на развитие фотографических направлений можно будет проследить и в лекционной программе фестиваля.

В этом году она состоит их четырех направлений:

- "Творческая фотография", где под руководством куратора Аллы Мировской участники будут искать идеи для фотопроектов и учиться их реализовывать.

- "Фотожурналистика", в рамках которой куратор Богдана Ващенко предлагает посмотреть с разных сторон на эту профессию и узнать нюансы разных ее направлений.

- "Классики отечественной фотографии", среди которых Александр-Тягны-Рядно, Владимир Вяткин, Игорь Гаврилов, раскроют свои секреты и поспорят о том, в правильном ли направлении идет современная фотография.

- А в рамках "Школы фотографии" участники смогут получить огромное количество практических навыков в разных жанрах фотографии, от основ техники фотосъемки до оформления выставочного проекта, от фотосъемки в студии – до работы с фотобанками и микростоками.

Основные фестивальные мероприятия этого года пройдут в Гостинице "Москва". Это позволит максимально сконцентрировать все фестивальные события и создать уникальную фестивальную атмосферу. Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы еще и под водой. В бассейне гостиницы "Москва" будут организованы тест драйвы водонепроницаемых фотокамер официального спонсора фестиваля Panasonic и кейсов для фотооборудования Pelican, пройдет мастер-класс известного подводного фотографа Виктора Лягушкина.

Все дни фестиваля для участников в холле гостиницы "Москва" будут работать бесплатный прокат и тестирование фототехники (Panasonic, Manfrotto, Pelican, ProFoto, Zeiss, LensPen и другие). Будет работать и книжная лавка от издательства "Тримедиа", в которой можно будет купить книги по фотографии и фотоальбомы разных авторов.

Основные события фестиваля

Откроется фестиваль в среду, 7 августа. Уже в 13:00 участники смогут показать свои работы на приветственной фотосушке и почистить фототехнику карандашами Lenspen, авторы лучших работ по итогам выставки получат приз от компании. В 14:00 начнется презентация выставки финалистов конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности" в Угличском Кремле. После этого участники пройдут большим парадом в сопровождении эстрадно-духового оркестра им. А.П. Сысоева до дома кино "Россия", где состоится официальная церемония открытия фестиваля.

В 18:00 пройдет первая лекция-мастер-класс Валерия Дзялошинского, фотодиректора журнала "Русский Репортер" "Как найти и рассказать историю", на которой он расскажет о специфике работы с современными изданиями. Десять самых активных участников воркшопа получат индивидуальные задания на время Фотопарада. Разбор выполненных заданий Валерий проведет на мастер-классе в субботу.

После лекции состоится приветственный "Фоточай", на котором участники смогут познакомиться и пообщаться, а сразу после посмотреть и обсудить фильм "Хозяйка орды".

В четверг, 8 августа, начнется лекционная программа. Пройдут лекция Артема Житенева по стрит-фотографии и два практических мастер-класса по уличной фотосъемке. В этот же день будет две творческие встречи: с одним из старейших российских фотографов Николаем Рахмановым и с молодой победительницей конкурса WordPressPhoto 2019 Аленой Кочетковой. В обеденный перерыв участники смогут показать свои работы на "Фотосушке" или посетить открытие выставок. Вечером – традиционный вечерний просмотр.

В пятницу, 9 августа, в первой половине дня запланированы лекции и мастер-классы, самым интересным из которых станет воркшоп по старинным технологиям печати от Анатолия Грина, а во второй половине дня – Портфолио-ревю. После него пройдут мастер-класс Павла Косенко "Как научиться видеть цвет в фотографии" и лекция-дискуссия "Фотограф как художник", на которой Алла Мировская и Юлия Тимашова предлагают обсудить, какая была роль фотографа на заре фотографии, как она менялась со временем и какова она сейчас.

Среди наиболее интересных лекционных событий субботы, 10 августа, - творческая встреча с Владимиром Вяткиным и круглый стол "Что такое современная фотокнига". Днем в этот день пройдет "Вернисаж фотоклубов" - в этом году уже 15 клубов подали заявки на участие. Вечером состоятся вечерняя фотосушка и неформальное закрытие фестиваля "Ночь фотографа" - большая вечеринка для всех участников на берегу Волги с живой музыкой и фейерверком.

В воскресенье, 11 августа, утром пройдет "Фоточай", после которого состоится официальная церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности" и будут подведены итоги фестиваля – мастера выберут лучшие работы по итогам блиц-конкурсов, победители получат дипломы и ценные призы от партнеров.

Презентация программы фестиваля пройдет в Москве 26 июня в 19:30 в Творческой лаборатории "Среда". Алла Мировская, Владимир Вяткин, Артем Житенев и другие кураторы XIII фестиваля "Фотопарад в Угличе" расскажут, сможет ли фестиваль фотографии стать образовательным трамплином для фотографа, зачем нужно приезжать на подобные события, и подскажут, как стоит подготовиться к участию в портфолио-ревю для того, чтобы оно стало максимально полезно.

Посещение – свободное.

26 июня, среда

с 19:30 до 22:30

Творческая лаборатория "Среда"

ул. Вавилова, д. 5, Москва, 119334

Подробную программу фестиваля и расписание всех мероприятий уже сейчас можно найти на сайте.

Регистрация на фестиваль уже открыта.

Возрастная категория 6+