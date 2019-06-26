Спортивные турниры и интеллектуальная викторина прошли на ПАО "МЗИК" накануне Дня молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Серия мероприятий, посвященных Дню молодежи, прошла на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", Екатеринбург). В преддверии праздника заводчане посоревновались друг с другом в турнирах по стритболу и боулингу, а также в аналоге игры "Что? Где? Когда?", сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Каждое из событий собрало десятки молодых, активных и позитивных работников одного из ведущих предприятий ОПК региона. И это неудивительно, ведь молодежное движение ПАО "МЗИК" с каждым годом набирает обороты. В настоящее время работники в возрасте до 35 лет составляют 36,6% от общего числа персонала. Поступая на завод, молодые специалисты включаются не только в производственный процесс, но и в насыщенную культурную, социальную, спортивную, инновационную деятельность", - сообщили в пресс-службе.

Инновационной деятельности в последнее время уделяется особое внимание, добавили в пресс-службе. "Так, в апреле на предприятии прошел первый фестиваль прикладного технического творчества, где калининцы смогли проявить изобретательские способности. В 2019 году молодежная организация проведет также ярмарку инновационных идей и научно-практическую конференцию, на которой заводчане будут представлять свои разработки", - отметили на предприятии.

По словам председателя Совета молодежи ПАО "МЗИК" Ильи Рыжова, на предприятии есть свои команды автоквестеров, мини-футболистов, волейболистов, знатоков, которые активно участвуют в районных мероприятиях. "Кстати, и на всех городских мероприятиях молодежная команда завода имени Калинина - самая многочисленная. Для нас собрать 20-30 человек по первому клику - не проблема, причем, ребята участвуют не ради каких-то "плюшек", просто у них жизненная позиция активная", - приводятся его слова в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инициативы молодежи всегда находят отклик у руководства предприятия. "Кроме того, завод предоставляет молодым работникам достойную заработную плату и целый ряд социальных льгот – частичную компенсацию затрат на аренду жилья и оплату детских садов, а также возможность участия в жилищной и других корпоративных программах", - заключили в пресс-службе.