ГородРабот.ру представил результаты исследования рынка труда для выпускников вузов

Москва, 26 июня. Сайт ГородРабот.ру исследовал рынок труда для выпускников вузов - все о зарплатах, вакансиях, требованиях работодателей и лучшем времени для поиска работы без опыта. Специалисты сайта проанализировали более 25 млн вакансий за 2017-2019 годы.

Количество и сезонность вакансий без опыта в России

В 2018 году максимальное количество вакансий "Без опыта" отмечено в июле и августе - 42% и 34% соответственно от всех вакансий сайта за указанный период.

Минимальный спрос на кандидатов без опыта работы - февраль, сентябрь: 12% и 18% соответственно.

В 2019 году интерес к соискателям без опыта растет. По данным сайта за январь-май 2019 года, количество вакансий "Без опыта" выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Где проще найти работу без опыта

Выпускникам вузов легче найти работу в следующих сферах: обслуживание и сервис, продажи и торговля, административный персонал, рабочий персонал, транспорт и логистика - здесь 76% вакансий "Без опыта" или требуемый опыт "0-1 год".

Наиболее популярные сферы у выпускников - маркетинг, масс-медиа, реклама и связи с общественностью, IT и интернет, управление и финансы. Требования к опыту работы - от 3 лет.

Согласно исследованиям ГородРабот.ру, максимальные требования к опыту в следующих сферах - маркетинг и реклама (от 3 лет), образование (от 5 лет), высший менеджмент (от 6 лет), управленческий учет и финансы (от 6 лет), медицина и фармацевтика (от 8 лет).

Сколько платят работникам без опыта в 2019 году

Средняя зарплата в сферах с наибольшим количеством вакансий "Без опыта" - данные ГородРабот.ру.

Средняя зарплата в регионах России - май 2019 (руб.)

Рабочий персонал - 22 555

Административный персонал - 30 448

Продажи и торговля - 24 523

Обслуживание и сервис - 37 347

Транспорт и логистика - 42 550

Средняя зарплата в Москве - май 2019 (руб.)

Рабочий персонал - 27 487

Административный персонал - 41 221

Продажи и торговля - 24 523

Обслуживание и сервис - 45 929

Транспорт и логистика - 54 581