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Директора школ в Чебоксарах получили медали к 550-летию города

Награды вручили руководителям, оказавшим влияние на развитие столицы республики

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Руководители образовательных организаций и ветераны педагогического труда Чувашии получили памятные медали "В память о 550-летии города Чебоксары". Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации города.

"Это люди, которые своей личной деятельностью оказали значительное влияние на развитие, способствовали повышению престижа и авторитета столицы Чувашии", - цитирует пресс-служба слова главы администрации города Алексея Ладыкова.

В свою очередь, директор гимназии №2 Светлана Доментьева отметила, что медаль является наградой за труд педагогов, родителей и выпускников. "В юбилейной медали "В память о 550-летии города Чебоксары" труд каждого из нас – педагогов, родителей, выпускников. Благодарю за самоотдачу и поддержку. Это наша общая с вами награда", - отметила руководитель гимназии.

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