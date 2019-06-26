"Калугапутьмаш" подвел первые итоги проекта по повышению производительности труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Калужский завод путевых машин и гидроприводов (Калугапутьмаш, входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины") подвел итоги первого этапа реализации нацпроекта по повышению производительности труда и поддержки занятости населения. В декабре 2018 года предприятие было выбрано Федеральным центром компетенций и стало одной из первых площадок СТМ, которая приняла участие в программе, сообщили в среду в пресс-центре группы "Синара".

"В настоящее время на заводе реализован пилотный проект поэтапной сборки крана УК 25/25. За счет внедрения новых подходов завод планирует увеличить выпуск укладочных кранов до четырех в месяц уже с июля текущего года. В рамках проекта Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда обучено 127 сотрудников предприятия "Калугапутьмаш", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора предприятия "Калугапутьмаш" Валерия Савченкова, проект рассчитан на три года и призван повысить рост производительности труда на предприятии на 30%. "Немаловажно, что он будет способствовать формированию культуры производства, когда каждый работник сможет влиять на качество, условия и эффективность своей работы", - отметили в пресс-службе.

Участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" позволит предприятию получить стабильный рост производительности, конкурентоспособности и развивать перспективные направления деятельности, добавили в пресс-службе.

"Калугапутьмаш" - ведущее предприятие России по изготовлению путевой железнодорожной техники для ремонта, строительства и эксплуатации железных дорог, а также гидравлических муфт для приводов технологического оборудования и гидропередач к промышленным, маневровым тепловозам и путевым машинам.

"Синара - Транспортные машины" (СТМ) - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", который объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.