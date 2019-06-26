"Норникель" планирует диверсифицировать производство за счет деталей для электромобилей

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" диверсифицирует производство за счет выпуска комплектующих для электромобилей. Об этом в среду на презентации отчета в области устойчивого развития "Норникеля" сообщил директор департамента маркетинга компании Антон Берлин.

Ранее сообщалось, что компания и немецкий химический концерн BASF договорились о выпуске аккумуляторных материалов для европейского автомобильного рынка на финском заводе Harjavalta, запуск производства запланирован на конец 2020 года.

"У нас целый пласт новых клиентов, которые появляются на рынке. Это связано с возникновением новых отраслей экономики и образованием новых областей спроса, таких как, например, электромобили", - отметил Берлин, добавив, что компания должна стать "удобным поставщиком" для новых потребителей.

Член управляющего совета Национальной сети глобального договора ООН Владимир Скобарев, присутствующий на презентации, отметил, что компания "Норникель" в числе первых в России начала публиковать публичную нефинансовую отчетность и отчеты в области устойчивого развития. "Норникель" последовательно движется по этому пути. В этом году, согласно данному отчету, проведена инвентаризация деятельности "Норникеля" в разрезе целей устойчивого развития", - подчеркнул Скобарев, отметив, что компания выделила приоритетные проекты в этой сфере, посчитав какое финансирование на них потребуются.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.