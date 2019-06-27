В работе МРФ-2019 примут участие главы основных региональных рыбохозяйственных организаций

Москва, 27 июня. Представители крупнейших международных рыбохозяйственных организаций примут участие в III Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, в том числе Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), Международного совета по исследованию моря (ИКЕС), Международной комиссии по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (НПАФК), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ).

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в третий раз пройдут в Санкт-Петербурге. Главная тема деловой программы и пленарного заседания – "Океан возможностей: природа, экономика, человек". На нем выступят Жак Верборг, президент Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), и Суам Ким, президент Комиссии по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (НПАФК).

В этот же день на круглом столе "Цифровизация как инструмент трансформации рыбохозяйственной отрасли" об эффективном обнаружении и контроле судов, занимающихся ННН-промыслом, расскажет Абделла Сроур, секретарь Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном и Черном морях (GFCM) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

На круглом столе "Арктика и Антарктика: ресурсный потенциал, запрет или рыболовство, элементы сотрудничества" Анна Кристина Брусендорф, генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС), выступит с докладом "Распределение рыбы и рыболовство в водах России, Дании (Гренландии) и Норвегии, прилегающих к центральной части Ледовитого океана, с использованием единого подхода ICE". Дэвид Агнью, исполнительный секретарь АНТКОМ, расскажет о системах управления водными биологическими ресурсами в Антарктике.

На МРФ-2018 представители региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) принимали участие во всех мероприятиях деловой программы, самые значимые среди них – открытие Международного года лосося и общая встреча с заместителем министра сельского хозяйства России – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

"Сотрудничество в рамках региональных рыбохозяйственных организаций давно показало свою эффективность в области сохранения рыбных запасов и стабильного промысла. Оптимальным подходом к совершенствованию регулирования в районах совместного рыболовства мы считаем планомерное развитие этих организаций под эгидой ФАО. Уверен, что участие в обсуждении повестки третьего Форума, в том числе и глав РРХО, позволит провести живую дискуссию на высоком экспертном уровне", – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее президент Организации по сохранению североатлантического лосося (НАСКО) Йоаннес Хансен отметил, что II Международный рыбопромышленный форум был великолепно подготовлен, и поблагодарил за оказанный теплый прием во время прошлогодних мероприятий. "Мне было очень приятно участвовать в открытии Международного года лосося вместе с господином Шестаковым и президентом НПАФК. Также для меня стало большой честью провести встречу с руководителем Росрыболовства вместе с представителями других организаций. Мы обсудили ряд важных тем, представляющих взаимный интерес, в том числе создание нового глобального документа на базе Конвенции ОНН по морскому праву (Соглашения о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции) и роль РРХО в будущем", – сказал он.

Большинство членов отраслевых региональных организаций разделяют точку зрения России, что управление международными водами должно проводиться на региональном уровне (в рамках НЕАФК, НАФО и т. д.), а не мировом. В связи с этим Форум выступает полезной площадкой и дает возможность обсудить современные вызовы для РРХО, их дальнейшее развитие и сотрудничество.

В мероприятиях Форума также примут участие представители профильных ведомств и министерств Шри-Ланки, Гвинейской Республики, Болгарии, Намибии, Турции, Камбоджи, Японии, Мадагаскара, Республики Гвинея-Бисау, Республики Сенегал, Индонезии, Республики Корея, Исландии и Испании.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6+) состоятся 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, оператором Форума – Фонд Росконгресс, Выставки – Expo Solutions Group.

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: fishexpoforum.com

Официальный сайт Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий: rusfishexpo.com