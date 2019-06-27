"Лин Индастриал" и "Национальная космическая компания" создадут легкую космическую ракету

Москва, 27 июня. В Москве 5 июня подписано соглашение о сотрудничестве в области создания легкой космической ракеты между резидентом иннограда "Сколково", одной из ведущих частных космических компаний в России, специализирующейся на создании ракет сверхлегкого класса, ООО "Лин Индастриал" и ООО "Национальная космическая компания".

Соглашение подписали генеральный директор ООО "Лин Индастриал" Ильин Александр Михайлович и генеральный директор ООО "НКК" Куликов Максим Николаевич.

В рамках соглашения стороны договорились о сотрудничестве с целью разработки, проектирования и изготовления легкой ракеты-носителя "Адлер". Для закупки двигателей у отрасли и использования пусковой инфраструктуры представители компаний нацелены на государственно-частное партнерство.

Ракета-носитель "Адлер" состоит из двух ракетных блоков, соединенных по тандемной схеме. На всех ступенях используются ЖРД на экологически безопасных компонентах топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — керосин. Полезная нагрузка при выведении на низкую околоземную орбиту – до 1000 кг. Проект основывается на использовании серийного, освоенного в производстве ракетного двигателя с высокой степенью надежности и максимально упрощенными технологическими решениями. Учитывая то, что процент стоимости топлива относительно стоимости всей ракеты крайне низок, предлагается создать ракету, в которой надежность достигается не усложнением конструкции, использованием дополнительных ступеней и разгонных блоков, а ее упрощением — сокращением количества ступеней до двух и незначительным увеличением массы топлива. Первая ступень оснащена необходимыми элементами для реализации впоследствии системы спасения, такими как открывающиеся аэродинамические лепестки (4 штуки) для стабилизации и торможения первой ступени при спуске на Землю. Предполагается, что в первых пусках на РН будут установлены макеты системы спасения. Постепенное ее внедрение будет проводиться в процессе эксплуатации носителя.

Преимущества:

1. В проекте широко используются уже проработанные технологические решения — находящиеся в данный момент в производстве ракетный двигатель для первой ступени и отработанная камера сгорания — в качестве основы для двигателя второй ступени. На первой ступени используется РД-108А (который также применяется на центральном блоке РН "Союз"). На второй ступени — двигатель на основе одной камеры сгорания РД-108А и углепластикового соплового насадка.

2. В ракете используются относительно простые в технологическом плане конструкционные решения.

3. В основе проекта — оптимизация по критерию стоимости пуска (и окупаемости ракеты-носителя), а не по увеличению доли полезной нагрузки.

В последние 10-15 лет рынок коммерческих и государственных космических запусков проявляет повышенный интерес к легким ракетам-носителям. Он вызван бурным развитием малых космических аппаратов – спутников массой от 100 гр до 1 т. Обладая низкой стоимостью, малые спутники по возможностям зачастую приближаются к "большим", что и обеспечивает их привлекательность.

В 2014 году ООО "Лин Индастриал" предложило проект космического носителя "Адлер", оптимизированного как раз для запуска спутников массой до одной тонны. Ключевой технико-экономической задачей проекта является создание ракеты-носителя экономически эффективной при невысокой частоте пусков (не более трех-пяти пусков в год в начальный период эксплуатации). Для конкурентоспособности на мировом рынке коммерческих запусков стоимость пуска для заказчиков не должна превышать $10-15 млн, а затраты на обеспечение запуска должны быть не выше $5-10 млн. Решить эту задачу можно с максимальным использованием существующей производственной и пусковой инфраструктуры, а также серийно выпускаемых компонентов ракет-носителей "Союз". В проекте "Адлер" указанные задачи решаются использованием двигателей РД-108А для первой ступени и их камер, в том числе рулевых, – на второй. С целью повышения эффективности носителя "Адлер" в обновленном проекте предлагается использовать наработки, накопленные ООО "Лин Индастриал" в 2016-2019 годах в области жидкостных ракетных двигателей c электронасосной системой подачи топлива. Ее применение позволяет упростить конструкцию и повысить экономичность двигательной установки. Это решение предлагается использовать на второй ступени ракеты.