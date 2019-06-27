Россия и Германия обсудили инициативы по проведению совместных деловых мероприятий

Москва, 27 июня. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и председателя Мангольд Консалтинг Клауса Мангольда. На встрече обсудили итоги участия делегации Германии на Петербургском международном экономическом форуме (6+), а также инициативы проведения деловых мероприятий в Германии.

"Германия традиционно принимает активное участие в ПМЭФ. В этом году от Германии приняли участие 334 представителя, составив третью по численности делегацию после Китая и США (1100 и 542 участников соответственно). В рамках деловой программы ПМЭФ состоялся ежегодный бизнес-диалог "Россия – Германия", а также инициированная Российско-Германской внешнеторговой палатой сессия "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей". После длительного перерыва в участии официальных лиц Германии делегацию возглавил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Мы рассматриваем это как, несомненно, важный знак в укреплении отношений между нашими странами", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Клаус Мангольд выразил удовлетворение тем, что уровень экономического сотрудничества между Россией и Германией возвращается к показателям до введения санкций. В частности, инвестиции Германии в Россию за прошлый год составили €3,5 млрд – это самый высокий показатель за все годы сотрудничества. Взаимодействие укрепляется в таких направлениях, как промышленность и торговля, с каждым годом растет интерес немецких деловых кругов к России, а также увеличиваются показатели экспорта из России в Германию.

"Сейчас Россия стала важной платформой для размещения производственных мощностей, где можно производить и экспортировать продукцию в другие страны. Многие компании видят, что, размещая производство в России, они получают хорошие возможности для экспорта. Мне кажется, это феноменальная ситуация, к которой необходимо привлекать внимание", – сказал он.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы организации и проведения совместно с Фондом Росконгресс мероприятия для деловых кругов России и Германии в Штутгарте в ноябре 2019 года и Российско-Германского бизнес-конгресса во Франкфурте в марте-апреле 2020 года.

В завершение встречи Антон Кобяков отметил, что Россия открыта к обсуждению инициатив по организации деловых мероприятий в Германии и готова оказывать содействие в их успешном проведении, а также напомнил, что у представителей немецкого бизнеса есть возможность принять участие в таких деловых мероприятиях, как Восточный экономический форум во Владивостоке (4-6 сентября 2019), Российская энергетическая неделя в Москве (2-5 октября 2019) и "Русский дом" в Давосе в январе 2020 года.